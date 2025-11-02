Jonathan Dos Santos, exfigura de Universitario, suena para firmar por campeón peruano: "Interesa"

El Torneo Clausura 2025 está en su recta final, con solo dos partidos por disputarse. Por ello, varios clubes ya comienzan a planificar la temporada 2026 y analizan posibles refuerzos para afrontar la Liga 1 del próximo año. En medio de los rumores de fichajes, se conoció que el exdelantero de Universitario de Deportes, Jonathan Dos Santos, estaría en la órbita de un club campeón del fútbol peruano.

Campeón peruano busca firmar a Jonathan Dos Santos

Jonathan Dos Santos es recordado por su fructífero paso por Universitario, club al que llegó en 2020 y donde maravilló a los hinchas por su eficacia goleadora, lo que le permitió dar el salto a la Liga MX la temporada siguiente. El delantero uruguayo dejó una huella importante en el fútbol peruano y ahora se reveló que forma parte de los planes de un importante equipo de la Liga 1.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, Dos Santos está en los planes de la dirección deportiva de Sport Boys para afrontar la próxima temporada. "El delantero uruguayo Jonathan Dos Santos interesa y mucho en Sport Boys para el 2026", informó el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Jonathan Dos Santos, exUniversitario, despertó interés en Sport Boys para 2026. Foto: Líbero

Esta noticia remeció las redes, ya que, de concretarse esta operación, el atacante uruguayo sería una de las sorpresas del mercado, firmando por un club que, si bien no atraviesa su mejor momento deportivo, apunta a una renovación. La llegada de una nueva administración representa una oportunidad para que la ‘Misilera’ pueda volver a los primeros planos del fútbol nacional.

Jonathan Dos Santos y su pasado con Universitario

Jonathan Dos Santos llegó al cuadro crema en 2020 como uno de sus fichajes estelares. Si bien no logró coronarse campeón nacional, dejó una gran impresión y se consolidó como uno de los goleadores del equipo. En aquella temporada disputó 25 partidos, anotó 14 goles y brindó una asistencia, cifras que llamaron la atención del Querétaro de la Liga MX, club al que se unió la temporada siguiente.

