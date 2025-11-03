Figura histórica de Colombia se rinde ante la hinchada de Universitario: "Lo que significa..."

Universitario de Deportes demostró una vez más su grandeza en el fútbol peruano al consagrarse tricampeón de la Liga 1, con la gran ventaja de contar con su hinchada presente en Tarma. Además, estos mismos seguidores continúan esforzándose al máximo para apoyar a todas las delegaciones cremas que compiten por el título, incluyendo a las jugadoras de la Liga Femenina, quienes han llegado a la final del Torneo Clausura.

Catalina Usme, figura histórica de la selección de Colombia, se rindió ante la hinchada de Universitario

Después de vencer por 6-0 a Sporting Cristal en Campo Mar, el equipo femenino de Universitario logró clasificar a la final del Clausura de la Liga Femenina, destacando la actuación de Catalina Usme, una figura histórica de la selección de Colombia.

Al finalizar el encuentro y con la noticia de haber accedido a la final contra Alianza Lima, Usme fue entrevistada por diferentes medios, incluido Jax Latin Media, quienes le preguntaron sobre el apoyo de los hinchas en estas instancias, quienes no dudaron en estar presentes para alentarlas.

Video: Jax Latin Media

"Bien felices. Nosotras entendemos lo que significa esta institución y lo que representa para todas ganar este título. Creo que será un buen fin de semana para todas", dijo de forma contundente.

De esta forma, Catalina Usme entiende muy bien lo que significa la 'Trinchera Norte' en Universitario, pues la presencia de los hinchas ayuda mucho en lo anímico y en lograr campeonatos como los que disputan actualmente en la Liga Femenina.

Por otro lado, es claro informar que ahora la delegación de Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en la final de ida y vuelta del Torneo Clausura 2025. En caso de que las cremas logren ganar, podrán jugar la gran final por el título nacional ante sus rivales de siempre, las íntimas.