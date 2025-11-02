¿Batacazo? Gallese sorprende con rotundo mensaje sobre firmar por Universitario: "Es tiempo..."

Pedro Gallese puso punto final a su etapa en Orlando City tras seis temporadas defendiendo el arco del club en la MLS, quedando ahora en condición de jugador libre. El futuro del guardameta de la selección peruana todavía no está definido, y mientras evalúa propuestas, su nombre ha empezado a sonar con fuerza en Universitario de Deportes.

En los últimos días, diversos rumores lo han puesto como una opción de los cremas para la próxima temporada, generando ilusión en gran parte de la hinchada. Sin embargo, ante estas versiones, el ‘Pulpo’ decidió pronunciarse y dio una clara respuesta sobre la posibilidad de vestir la camiseta merengue en 2026.

¿Qué dijo Pedro Gallese sobre jugar en Universitario en 2026?

En conversación con 'El Comercio', Pedro Gallese fue consultado sobre la posibilidad de verlo vestir la camiseta de la ‘U’ tras su salida del Orlando City, pese a su pasado como blanquiazul. Aunque en un principio se especuló que descartaría regresar al Perú, el portero de la selección sorprendió al dejar abierta la puerta y no esquivar la pregunta.

El ‘Pulpo’ aseguró que no descarta ninguna propuesta en esta etapa de su carrera y destacó la presencia de Álvaro Barco, actual director deportivo crema, con quien coincidió años atrás en la Universidad San Martín.

Pedro Gallese es hincha confeso de Alianza Lima y ahora suena para firmar por Universitario. Foto: Líbero.

"No le cierro las puertas a nadie (sobre jugar en Universitario). Álvaro Barco me tuvo en la San Martín y ahora es darme un tiempo para escuchar y escoger qué es lo mejor", expresó el guardameta nacional al mencionado diario.

De esta forma, queda abierta la posibilidad de ver al portero de la selección peruana defendiendo el arco de Universitario la próxima temporada. No obstante, es importante señalar que, según informó el periodista Gustavo Peralta en su momento, aún no existe una propuesta formal por parte del cuadro crema.

Pedro Gallese sobre su posible fichaje por el Inter de Miami de Lionel Messi

De igual forma, le consultaron al portero por la posibilidad de verlo compartir equipo con Lionel Messi en 2026, ya que han surgido los rumores de una posible llegada al Inter de Miami, pese a ser rival directo del Orlando City.

"Si hay la opción, se verá. Yo no tengo problema en ir a un equipo en donde hemos sido rivales. Aunque, hay que respetar porque tienen porteros en competencia", sentenció Gallese.