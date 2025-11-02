0
Universitario cayó 2-1 ante importante rival y quedó a una derrota de perder el título

¡Duro golpe! Universitario no logró una gran rendimiento y cayó en la última jornada. Los cremas corren serio riesgo de perder el título si no ganan su próximo partido.

Angel Curo
Universitario cayó 2-1 ante importante rival y quedó a una derrota de perder el título | Composición: Líbero
Universitario de Deportes continúa con las celebraciones tras conquistar el título de la Liga 1 2025 y consagrarse tricampeón nacional, desatando la euforia de todos sus hinchas. Sin embargo, los festejos tuvieron una pausa inesperada luego de que el cuadro merengue cayera ante un duro rival y quedara a solo un partido de poner en riesgo el título.

En esta ocasión, nos referimos a la delegación de futsal de Universitario, que compite en la Liga Futsal Pro 2025. Los cremas enfrentaron recientemente a Panta Walon por la fecha 10 de la liguilla por el título, pero no pudieron lograr la hazaña y terminaron cayendo por 2-1.

El cuadro merengue llegó a este encuentro motivado tras asegurar su presencia en la gran final del campeonato. Sin embargo, las expectativas fueron disminuyendo con el correr de los minutos y el equipo terminó sufriendo un duro revés ante su clásico rival en esta disciplina.

Universitario de Deportes

Universitario de Deportes cayó 2-1 ante Panta Walon y quedó a un partido de perder el título.

A pesar de la caída, no todo fue negativo: la ‘U’ celebró el regreso de una de sus grandes figuras, Roberto Ramos, quien volvió a las canchas después de nueve meses y fue el autor del gol crema en este compromiso.

Universitario perderá el título si no gana su próximo partido

Pese a este resultado, Universitario se mantuvo en el primer lugar con 19 puntos y aseguró su clasificación a la gran final. En esta instancia decisiva volverá a enfrentarse a Panta Walon, equipo que culminó como líder en la etapa regular. Los cremas deberán mostrar su mejor versión para vencer a un rival complicado y así cumplir con la obligación de quedarse con el título y consagrarse bicampeones nacionales.

¿Cuándo se jugará la final entre Universitario vs Panta Walon por la Liga Futsal Pro 2025?

A diferencia de temporadas anteriores, la final de la Liga Futsal Pro no se disputará en una serie de ida y vuelta, sino en partido único. En ese sentido, el duelo definitorio entre Universitario vs Panta Walon está programado para el sábado 8 de noviembre a las 5:00 p.m.

No olvides revisar tu agenda deportiva

