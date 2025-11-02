- Hoy:
Universitario cayó 2-1 ante importante rival y quedó a una derrota de perder el título
¡Duro golpe! Universitario no logró una gran rendimiento y cayó en la última jornada. Los cremas corren serio riesgo de perder el título si no ganan su próximo partido.
Universitario de Deportes continúa con las celebraciones tras conquistar el título de la Liga 1 2025 y consagrarse tricampeón nacional, desatando la euforia de todos sus hinchas. Sin embargo, los festejos tuvieron una pausa inesperada luego de que el cuadro merengue cayera ante un duro rival y quedara a solo un partido de poner en riesgo el título.
En esta ocasión, nos referimos a la delegación de futsal de Universitario, que compite en la Liga Futsal Pro 2025. Los cremas enfrentaron recientemente a Panta Walon por la fecha 10 de la liguilla por el título, pero no pudieron lograr la hazaña y terminaron cayendo por 2-1.
El cuadro merengue llegó a este encuentro motivado tras asegurar su presencia en la gran final del campeonato. Sin embargo, las expectativas fueron disminuyendo con el correr de los minutos y el equipo terminó sufriendo un duro revés ante su clásico rival en esta disciplina.
Universitario de Deportes cayó 2-1 ante Panta Walon y quedó a un partido de perder el título.
A pesar de la caída, no todo fue negativo: la ‘U’ celebró el regreso de una de sus grandes figuras, Roberto Ramos, quien volvió a las canchas después de nueve meses y fue el autor del gol crema en este compromiso.
Universitario perderá el título si no gana su próximo partido
Pese a este resultado, Universitario se mantuvo en el primer lugar con 19 puntos y aseguró su clasificación a la gran final. En esta instancia decisiva volverá a enfrentarse a Panta Walon, equipo que culminó como líder en la etapa regular. Los cremas deberán mostrar su mejor versión para vencer a un rival complicado y así cumplir con la obligación de quedarse con el título y consagrarse bicampeones nacionales.
¿Cuándo se jugará la final entre Universitario vs Panta Walon por la Liga Futsal Pro 2025?
A diferencia de temporadas anteriores, la final de la Liga Futsal Pro no se disputará en una serie de ida y vuelta, sino en partido único. En ese sentido, el duelo definitorio entre Universitario vs Panta Walon está programado para el sábado 8 de noviembre a las 5:00 p.m.
