Exfigura de Racing que firmó por Universitario hasta 2026 se rindió ante los cremas: "Club grande"

Universitario de Deportes consiguió el tricampeonato de la Liga 1 tras un destacado rendimiento. Los cremas consiguieron una nueva hazaña y ahora apuntan a seguir haciendo historia con la búsqueda del tetracampeonato. En medio de los rumores sobre posibles fichajes para la próxima temporada, un exjugador de Racing Club, que firmó contrato con la ‘U’ hasta 2026, no dudó en elogiar al plantel merengue.

Exfigura de Racing que firmó por Universitario hasta 2026 se rindió ante los cremas

Martín Pérez Guedes se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes de Universitario en los últimos años, cumpliendo con creces las expectativas de los hinchas. El volante argentino fue clave con sus goles y asistencias en la obtención del tricampeonato y resultó determinante en la generación del juego ofensivo del equipo.

Durante una entrevista con 'GOLPERÚ', el mediocampista analizó el gran rendimiento de los cremas en la temporada y señaló que la clave del éxito ha sido la gran solidez del grupo y el hambre de gloria que caracteriza al plantel. Además, no dudó en dedicar palabras de elogio al club.

Video: GOLPERÚ

"Yo creo que es porque es un equipo muy sólido dentro y fuera del campo. Tratamos de siempre ser autocríticos y mejorando. Para estar en la 'U' uno tiene que estar al 100 % siempre, porque es un club grande y es lo que se merece la gente. Uno tiene que estar predispuesto desde el lugar que le toque", expresó.

Martín Pérez Guedes y su gran presente en Universitario

Martín Pérez Guedes es considerado como un indiscutible en el esquema táctico del DT Jorge Fossati, siendo vital en la generación de juego de Universitario y una arma peligrosa en el ataque. Durante esta temporada, el volante ha jugado 31 partidos con camiseta crema, donde ha anotar 4 goles y brindado 2 asistencias.

Martín Pérez Guedes es uno de los mejores jugadores Universitario. Foto: Sebastián Blanco/URPI.

Martín Pérez Guedes tuvo un paso por Racing Club

Pérez Guedes comenzó su carrera profesional en el fútbol argentino, teniendo a Racing Club como uno de sus primeros equipos. En la ‘Academia’, el mediocampista alternó entre el plantel principal y el equipo de reserva entre 2012 y 2019. Sin embargo no logró consolidarse en el conjunto de Avellaneda y finalmente decidió dar un paso al costado para continuar su carrera en otros clubes.

¿Hasta cuándo tiene contrato Martín Pérez Guedes con Universitario?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, Martín Pérez Guedes mantiene contrato vigente con Universitario de Deportes, ya que cuando llegó en 2023 firmó por tres temporadas. De esta forma, el mediocampista seguirá vistiendo la camiseta crema durante todo el 2026, siendo una de las piezas claves en el plantel.