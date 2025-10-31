¡Oficial! Anuncian que Movistar Deportes transmitirá próximo partido de Universitario en el Clausura

Universitario de Deportes apunta a ganar todos los títulos posibles, luego de la obtención del tricampeonato nacional. Sin embargo, ahora el elenco merengue tendrá que disputar un partido realmente trascendental ante una histórica escuadra, en la que necesitan sí o sí de un triunfo por amplia diferencia. Precisamente dicho encuentro será transmitido por Movistar Deportes.

Movistar Deportes transmitirá próximo partido de Universitario por el Clausura 2025

Mediante las redes sociales, el canal privado anunció que se encargará del minuto a minuto del duelo que afrontará Universitario contra Sporting Cristal válido por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina.

Dicho compromiso quedó programado para llevarse a cabo este sábado 1 de noviembre en Campo Mar 'U', a partir de las 12:30 horas locales de Perú. Las dirigidas por el técnico colombiano Andrés Usme tendrán que darle vuelta a la derrota 2-0 obtenida en la ida, si quieren poner su nombre en la gran final del torneo local.

Movistar Deportes transmitirá EN VIVO el partido Universitario vs Cristal por la Liga Femenina/Foto: X

De otro lado, el siguiente cotejo, Alianza Lima vs Carlos A.Mannucci por la otra semifinal, dará comienzo desde las 15:00 horas locales en el Estadio Alejandro Villanueva, por el mismo operador.

¿En qué canal pasan Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO por la Liga Femenina?

La transmisión del choque entre cremas y celestes irá EN DIRECTO por la señal de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD). Además, también puedes seguir de cerca las incidencias por Movistar Play, únicamente para suscriptores.

A su vez, hay que recordar que América Televisión, a través de sus canales 4 y 704 HD se encargarán del minuto a minuto, así como por intermedio de la plataforma streaming América TVGO en la web y por la app para todos los dispositivos.