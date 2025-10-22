Universitario perderá oficialmente el Torneo Clausura si no derrota a Sporting Cristal

Universitario de Deportes chocará con Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025, con los hinchas de la 'U' impacientes por salir tricampeones de la Liga 1. En ese sentido, ahora los aficionados se llevaron una enorme sorpresa al conocer que el cuadro crema puede quedar totalmente fuera del campeonato si no vencen a los celestes. A continuación te contamos qué está sucediendo entre ambas instituciones deportivas.

PUEDES VER: Sporting Cristal goleó y Universitario dejó escapar puntos importantes para salir campeón

Resulta que la 'U' está obligado a derrotar al elenco del Rímac o de lo contrario el sueño de alzar el título nacional esta temporada habrá culminado. Sin embargo, esta situación no es en referencia al conjunto dirigido por Jorge Fossati ni mucho menos a los comandados por el brasileño Paulo Autuori, sino a las escuadras que se encuentran luchando mano a mano en la Liga Femenina 2025.

Y es que Universitario enfrentará a Sporting Cristal por el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura, por un pase a la gran final donde posiblemente espere Alianza Lima, ya que lleva una ventaja de 2-0 sobre Carlos Mannucci. En la ida, disputada en el Estadio Alberto Gallardo, los dos clubes igualaron a cero y por ello todo se definirá en Campo Mar el próximo 2 de noviembre.

Sporting Cristal y Universitario se juegan el pase a la final.

Por ello, si la 'U' no derrota a los celestes habrá quedado eliminado de la Liga Femenina 2025 y Cristal será el clasificado a la definición por el título nacional. Recordemos que las blanquiazules son firmes candidatas a salir bicampeonas debido a que ya se hicieron con el Torneo Apertura, mientras que en este segundo certamen están un paso de alzar el título.

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal por la Liga Femenina?

El partido entre Universitario vs. Sporting Cristal iniciará a las 12.30 horas del próximo domingo 2 de noviembre y contará con transmisión de Movistar Deportes y América TV. Asimismo, si quieres ver el encuentro totalmente online podrás hacerlo vía Movistar Play y América TV GO si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.