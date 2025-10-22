Alineaciones Sporting Cristal vs Universitario: el once de Autuori y Fossati para el clásico moderno

Universitario y Sporting Cristal quedaron listos para sostener una final adelantada de la Liga 1 en el marco de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. Merengues y celestes irán hasta el Estadio Nacional de Lima con el objetivo de ofrecer un gran espectáculo deportivo y luchar por los tres puntos. ¿Cuál será el posible once de Paulo Autuori y Jorge Fossati?

Alineación de Sporting Cristal:

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Santiago González, Felipe Vizeu, Maxloren Castro/Írven Ávila.

Con la gran novedad del regreso de Miguel Araujo en la zaga central del cuadro bajopontino, los de Autuori vienen planificando una potente alineación para tratar de hacerle frente a la 'U' que sigue imparable en el Clausura. El conjunto del Rímac superó por la mínima a Deportivo Garcilaso, su más reciente rival, en donde Luis Abram era una de las dudas pero luego se conoció que tiene chances de iniciar las acciones.

Bajo ese escenario, Cristal tendrá una defensa con dos baluartes de la selección peruana que se perfilan para ser una muralla en el clásico moderno. Por su parte, aún se manejan varias opciones en el mediocampo, aunque quien si apunta al titularato es 'Canchita' Gonzales.

Sporting Cristal buscará hacerse fuerte en el Nacional ante Universitario/Foto: X

Autuori no dejará nada al azar y confiará en un equipo con varios de sus principales referentes que vienen en gran momento y tienen toda la jerarquía en duelos trascendentales. Recordemos que, el elenco de La Florida se juega el todo por el todo y necesita de los tres puntos para poder asegurar la Copa Libertadores 2026 al término de la temporada.

Alineación de Universitario:

Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; José Carabalí, Rodrigo Ureña, Martín Pérez, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez, Álex Valera.

Por su parte, en tienda crema también se espera una vuelta realmente importante. Y es que tras varias fechas en las que no pudo jugar por sanción, el volante chileno Rodrigo Ureña regresará al 11 inicial ante la suspensión de Jesús Castillo por tarjetas amarillas.

Después, todo hace indicar que Riveros, Santamaría y Di Benedetto jugarán en la primera línea; a su vez, Carabalí e Inga cuentan con opciones de ser los carrileros por las bandas, dejando al 'Pitbull', Pérez Guedes y Concha como los encargados de la creación de fútbol en el mediocampo.

Universitario quiere seguir por la senda del triunfo en el Clausura 2025/Foto: LÍBERO

Finalmente, la baja más sensible que tendrá el cuadro de Jorge Fossati será en ataque pues Andy Polo fue expulsado contra Ayacucho FC. Por lo tanto, en la ofensiva estarán el ecuatoriano Vélez y el goleador del equipo, Álex Valera. Fossati y su comando técnico ya alistan una serie de modificaciones para continuar imbatibles rumbo al tricampeonato.