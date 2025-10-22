¿Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario y qué canal transmite partido del Torneo Clausura?

Todo va quedando listo para ver el clásico entre Sporting Cristal vs Universitario por la fecha 14 pendiente del Torneo Clausura 2025. Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Nacional este jueves 23 de octubre, por lo que millones de aficionados tienen el firme deseo de no perderse ningún minuto de este encuentro que puede definir el certamen de la Liga 1. Conoce qué canal transmitirá este encuentra ante la duda de los aficionados, ¿GOLPERÚ o L1 MAX?

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs Universitario de Deportes se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores oficiales como DirecTV, Claro TV, Mi Fibra, Zapping y Win TV. Dado que el elenco celeste es local, el contrato para los derechos de TV le pertenece al canal en mención, por lo que lo puedes sintonizar en los canales 604 y 1604 HD para DirectV.

Sporting Cristal enfrenta a Universitario por el Torneo Clausura 2025.

Planes para ver L1 MAX

Estos son los planes que tiene L1 MAX para ver el partido de Sporting Cristal vs Universitario y los demás encuentros de la Liga 1 2025:

L1 MAX Full: 49.90 soles por mes

L1 MAX Móvil: 22.99 soles por mes

L1 MAX Full: 359 soles por año | En caso desees el paquete anual y no mensual

¿Cómo ver L1 MAX EN VIVO por internet el partido Sporting Cristal vs Universitario?

Puedes ingresar a la página web www.l1max.com y disfrutar del contenido desde tu celular o L1MAX (Plan Móvil), disponible para que accedas desde cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs Universitario

Estos son los canales internacionales que transmitirá EN DIRECTO el clásico entre Sporting Cristal vs Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025: