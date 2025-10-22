Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por Torneo Clausura: Alineación, horarios y dónde ver

Sporting Cristal se medirá contra Universitario en el Estadio Nacional este jueves 23 de octubre, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partidazo está pactado para las 8:00 p.m. y será transmitido EN VIVO por L1 MAX. En internet por L1 Play.

Para Cristal es su última oportunidad si quiere lograr la 'hazaña' y llevarse el Torneo Clausura, para Universitario es una 'final'. Saben que si ganan a los celestes, el sueño del 'tricampeonato' se convertirá a una realidad. Por esos argumentos, este jueves en el Estadio Nacional viviremos un partidazo.

El conjunto de Paulo Autuori llega a la contienda con la moral al tope. Ganaron 1-0 a Garcilaso en la altura de Cusco y están a once puntos de Universitario, líder del Clausura. Una derrota significará despedirse del título del segundo certamen del año, además de complicar sus opciones para disputar los playoffs que definirá Perú 2 y Perú 3 de la Copa Libertadores.

Por ello, el estratega celeste apostará con todas sus figuras. Miguel Araujo se recuperó de sus molestias musculares y entrenó a la par de sus compañeros. Estará en el once, liderando el sistema defensivo de Cristal.

Sporting Cristal ganó a Garcilaso y está motivado para el duelo ante la U

Luis Abram también cumplió con las exigencias del entrenamiento y quedó apto para acompañar a Araujo en la zona defensiva. El jugador de 29 años es uno de los pilares del sistema de juego de Autuori.

Otro jugador que entrenó a la par de sus compañeros es Gustavo Cazonatti. El volante brasileño superó una complicada lesión a los ligamentos y está en gran condición física para volver a las canchas.

Universitario, por su parte, no quiere dejar nada al azar. Saben que en estos días puede cerrar la temporada y lograr el tan ansiado tricampeonato, el segundo en su historia.

Tras el agónico triunfo ante Ayacucho FC, Jorge Fossati empezó a trabajar lo que será el compromiso ante los 'rimenses'. Andy Polo y Jesús Castillo son bajas por suspensión. Rodrigo Ureña quedó apto para salir en lista.

Universitario está a un paso de lograr el tricampeonato de la Liga 1

El 'Pitbull' es un jugador clave en el equipo de la 'U'. Es el encargado en conducir los 'hilos' del equipo, además está mentalizado en cerrar el año de gran manera, con su tercer título consecutivo con los cremas.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Universitario?

Los horarios para ver el emocionante partido entre Sporting Cristal contra Universitario por el Torneo Clausura:

México: 7:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Universitario?

En Perú, puedes sintonizar la señal de L1 EN VIVO. Asimismo, mediante el aplicativo oficial de L1 Play también podrás ver el partido de Sporting Cristal vs. Universitario.

Perú: L1 MAX

Puerto Rico: Fanatiz y FOX Deportes

México: Fanatiz

Estados Unidos: FOX Sport APP, FOX ONE y FOX Deportes

¿Qué canal trasmite el partido de Sporting Cristal vs. Universitario?

L1 MAX es el canal que transmitirá el partido entre la 'U' y Cristal. Lo encuentras en exclusiva en DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra y Zapping.

Sporting Cristal vs. Universitario: Entradas

Sur y norte: 34.90 soles

Oriente baja central: 99.90 soles

Oriente intermedia central: 109.90 soles

Oriente alta central: 89.90 soles

Oriente alta lateral norte: 69.90 soles

Oriente intermedia lateral norte: 79.90 soles

Oriente alta lateral sur: 69.90 soles

Oriente intermedia lateral sur: 79.90 soles

Oriente baja lateral sur: 69.90 soles

Occidente intermedia central: 249.90 soles

Occidente baja central: 189.90 soles

Occidente intermedia central: 199.90 soles

Occidente alta central: 159.90 soles

Occidente alta lateral norte: 119.90 soles

Occidente intermedia lateral norte: 139.90 soles

Occidente baja lateral norte: 129.90 soles

Occidente alta lateral sur: 119.90 soles

Occidente intermedia lateral sur: 139.90 soles

Occidente baja lateral sur: 129.90 soles

Sporting Cristal vs. Universitario: Apuestas

Apuestas Sporting Cristal Empate Universitario Betsson 3.10 3.15 2.32 Betano 3.40 3.10 2.45 Bet365 3.10 3.20 2.30 1xBet 3.10 2.95 2.55 DoradoBet 3.50 2.75 2.40

Sporting Cristal vs. Universitario: Últimos resultados

22.05.25 | Universitario 2-0 Sporting Cristal

23.10.24 | Sporting Cristal 2-1 Universitario

12.05.24 | Universitario 4-1 Sporting Cristal

16.09.23 | Sporting Cristal 0-0 Universitario

24.04.23 | Universitario 2-0 Sporting Cristal

Sporting Cristal vs. Universitario: Posible alineación

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Santiago González, Felipe Vizeu, Maxloren Castro/Írven Ávila.

Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; José Carabalí, Rodrigo Ureña, Martín Pérez, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez, Álex Valera.