0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por Liga 1
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla del Clausura Liga 1
Irven Ávila se perdió el primer gol de Sporting Cristal ante Universitario en la última del primer tiempo. | L1 MAX

¡La tuvo Sporting Cristal! Irven Ávila se falla insólito gol ante Universitario - VIDEO

Irven Ávila tuvo la ocasión más clara de Sporting Cristal a los 44', cuando le quedó en el área un rebote tras disparo de Yotún, pero falló su remate de forma insólita.

Mauricio Ubillus
Te puede interesar

  1. Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO GRATIS vía L1 MAX por internet