Paulo Autuori dio firme comentario sobre Jorge Fossati, DT de Universitario: "Es un..."

Se están enfrentando Sporting Cristal y Universitario de Deportes por la fecha número 14 del Torneo Clausura 2025. Previo al duelo por la Liga 1, Paulo Autuori fue entrevistado brevemente y consultado por Jorge Fossati, entrenador del rival de turno. El estratega brasileño sorprendió al dar un fuerte calificativo sobre su colega de profesión.

Como sabemos, este el segundo paso del entrenador uruguayo en la 'U', luego de una breve historia en la selección peruana durante las Eliminatorias Conmebol. El 'Nonno' fue despedido por malos resultados y se ganó la furia de todos los hinchas de la Bicolor, pero ahora quiere conseguir el tricampeonato nacional con los cremas. Sin embargo, no imaginó que el ex Alianza Lima le deje un firme comentario abiertamente.

"Felicitaciones para el equipo del amigo Fossati que es un excelente entrenador. Es un partido grande que a uno le gusta jugar", precisó Paulo Autuori, quien ha enfrentado en otras competiciones a Jorge Fossati y se nota que le tiene un gran respeto. Vale precisar que tanto el estratega de Sporting Cristal como Universitario dirigieron a la Blanquirroja en su momento, y ninguno pudo clasificar a la Copa del Mundo.

Vale precisar que ambos estrategas se enfrentaron un par de veces en Qatar, durante el 2007, cuando el brasileño era director técnico de Al-Rayyan y el uruguayo dirigía a Al-Sadd. Además, Paulo Autuori era DT de la selección peruana en las Eliminatorias 2006, y en ese mismo proceso Jorge Fossati era entrenador de Uruguay.

¿En qué clubes ha dirigido Paulo Autuori?

Te dejamos la lista de equipos: