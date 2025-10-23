0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por Liga 1
EN VIVO
Liga de Quito vs. Palmeiras por Libertadores

Paulo Autuori dio firme comentario sobre Jorge Fossati, DT de Universitario: "Es un..."

Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, no tuvo filtro al mandarle un fuerte mensaje a Jorge Fossati, quien es entrenador de Universitario.

Francisco Esteves
Autuori y su comentario sobre Fossati.
Autuori y su comentario sobre Fossati. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Se están enfrentando Sporting Cristal y Universitario de Deportes por la fecha número 14 del Torneo Clausura 2025. Previo al duelo por la Liga 1, Paulo Autuori fue entrevistado brevemente y consultado por Jorge Fossati, entrenador del rival de turno. El estratega brasileño sorprendió al dar un fuerte calificativo sobre su colega de profesión.

Alianza Lima y su nueva incorporación.

PUEDES VER: No solo fue Gorosito: Alianza Lima presentó nueva incorporación desde Brasil para el 2026

Como sabemos, este el segundo paso del entrenador uruguayo en la 'U', luego de una breve historia en la selección peruana durante las Eliminatorias Conmebol. El 'Nonno' fue despedido por malos resultados y se ganó la furia de todos los hinchas de la Bicolor, pero ahora quiere conseguir el tricampeonato nacional con los cremas. Sin embargo, no imaginó que el ex Alianza Lima le deje un firme comentario abiertamente.

"Felicitaciones para el equipo del amigo Fossati que es un excelente entrenador. Es un partido grande que a uno le gusta jugar", precisó Paulo Autuori, quien ha enfrentado en otras competiciones a Jorge Fossati y se nota que le tiene un gran respeto. Vale precisar que tanto el estratega de Sporting Cristal como Universitario dirigieron a la Blanquirroja en su momento, y ninguno pudo clasificar a la Copa del Mundo.

Vale precisar que ambos estrategas se enfrentaron un par de veces en Qatar, durante el 2007, cuando el brasileño era director técnico de Al-Rayyan y el uruguayo dirigía a Al-Sadd. Además, Paulo Autuori era DT de la selección peruana en las Eliminatorias 2006, y en ese mismo proceso Jorge Fossati era entrenador de Uruguay.

¿En qué clubes ha dirigido Paulo Autuori?

Te dejamos la lista de equipos:

  • Portuguesa
  • Sao Bento
  • Marilia
  • Bonsucesso
  • Botafogo
  • Vitoria de Guimaraes
  • Nacional de Madeira
  • Marítimo
  • Benfica
  • Cruzeiro
  • Flamengo
  • Inter de Porto Alegre
  • Santos
  • Alianza Lima
  • Sporting Cristal
  • Selección peruana
  • Sao Paulo
  • Kashima Antlers
  • Al-Rayyan
  • Gremio
  • Selección de Qatar
  • Vasco da Gama
  • Atlético Mineiro
  • Cerezo Ozaka
  • Paranaense
  • Ludogarets Razgrad
  • Atlético Nacional

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por L1 MAX ONLINE GRATIS HOY

  2. Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario y qué canal pasan el partido del Torneo Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano