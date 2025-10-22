La firme postura de Gimnasia LP sobre el futuro de Guillermo Enrique en Alianza Lima: "No se..."

Alianza Lima no solo está enfocado en su lucha por asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores y en el armado de su plantel para este 2026, sino además en la renovación de sus principales figuras. Si hay un jugador del plantel que aún tiene un futuro incierto es Guillermo Enrique, por lo que el dueño de su carta pase, Gimnasia La Plata, dio a conocer su postura sobre la continuidad del lateral en tienda blanquiazul.

Un tema que la dirigencia aliancista tiene en carpeta es la situación del futbolista argentino. Sin embargo, desde el club 'Tripero' señalaron que la institución de La Victoria no se han comunicado con ellos para adquirir su transfer y que tras sus elecciones presidenciales, se definirá el futuro de Enrique, aunque no descartan la extensión del préstamo.

"Desde Gimnasia de Argentina me informan que Alianza Lima no ha tenido comunicación con el club para comprar el pase de Guillermo Enrique. La institución dueña de su carta pase entrará en elecciones a partir de la quincena de noviembre, y luego definirá el futuro del lateral derecho. Además, no se cierran a la posibilidad de extender el préstamo. Veremos", informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.

Gimnasia La Plata definirá el futuro de Guillermo Enrique en Alianza Lima tras sus elecciones. Foto: Alianza Lima

Guillermo Enrique ha tenido un 2025 lleno de altibajos en Alianza Lima

El defensor de 25 años llegó al conjunto 'Íntimo' a principios de año para que sea el titular en el puesto de lateral derecho. Su comienzo fue bueno, teniendo un gran nivel futbolístico tanto en Liga 1 como en torneos internacionales. Sin embargo, las constantes lesiones fueron mermando su rendimiento.

Hasta el momento, el DT Néstor Gorosito lo hizo jugar 2699 minutos en 33 encuentros en todas las competiciones, marcando un gol a Alianza Atlético por el Torneo Clausura y dando una asistencia. Además, recibió seis tarjetas amarillas y una expulsión.

¿Alianza Lima quiere seguir contando con Guillermo Enrique?

Es preciso señalar que, de acuerdo a la periodista Ana Lucía Rodríguez, Guillermo Enrique aún no tiene su futuro asegurado en Alianza Lima para la temporada 2026 ya que el club solo seguirá contando con él siempre y cuando los blanquiazules terminen de la mejor manera la Liga 1 2025. "La renovación de Guillermo Enrique depende de la foto final de Alianza a fin de año", señaló en L1 MAX.