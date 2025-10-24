¡Sorpresa! Canal de señal abierta anunció que trasmitirá los próximos partidos de Alianza Lima

0
Un canal nacional anunció que transmitirá de manera gratuita los siguientes partidos de Alianza Lima, generando gran alegría en los hinchas. Te contamos los detalles.

    Alianza Lima tiene la obligación de ser campeón en cada temporada para hacerle honor a su historia. Sin embargo, el panorama en la Liga 1 no es el mejor luego de quedar fuera de la pelea por el título. Mientras tanto, sus otras disciplinas siguen en la búsqueda de títulos. En ese panorama, un canal nacional anunció que transmitirá los próximos compromisos de los blanquiazules totalmente gratis.

    ¿Qué canal transmitirá los partidos de Alianza Lima?

    En esta oportunidad nos referimos al plantel que se viene preparando para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Las 'íntimas' buscarán hacer historia esta temporada y conseguir el tricampeonato nacional. Sin embargo, primero deberán afrontar la 'Noche Blanquiazul', su evento de presentación donde buscan darle la primera alegría a sus hinchas.

    La relevancia de este evento es alta, pues servirá para que la hinchada blanquiazul conozca a las nueva contrataciones del club, además que se medirán ante escuadras de alto nivel. En ese contexto, América TV anunció que trasmitirá todo el evento mediante señal abierta para que los hinchas de Alianza Lima no se pierdan ninguna emoción.

    El anuncio se hizo oficial mediante las redes sociales del canal en mención, que además confirmó que la 'Noche Blanquiazul' también podrá visualizarse mediante streaming por la aplicación de América TV GO.

    ¿Cuándo se juega la Noche Blanquiazul 2025?

    La 'Noche Blanquiazul' será un torneo cuadrangular, que se jugará el sábado 25 de octubre y domingo 26, y que enfrentará a Alianza Lima con escuadras de alto nivel como Regatas Lima, River Plate y Fluminense. Estos partidos se jugarán en el Coliseo Eduardo Dibós y servirán para que las 'íntimas' adquieran rodaje de cara al inicio de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley

    Fixture de la Noche Blanquiazul 2025

    Sábado 25 de octubre

    • Regatas Lima vs River Plate | 02:45 p. m.
    • Alianza Lima vs Fluminense | después del primer partido

    Domingo 26 de octubre

    • Regatas Lima vs Fluminense | 04:00 p. m.
    • Alianza Lima vs River Plate | después del primer partido

