¿Fichaje? Exjugador de la selección colombiana hace mención a Alianza Lima: "Lo que..."

¡Sorpresa total! Mientras Alianza Lima está mentalizado en su lucha por quedar entre los cuatro primeros lugares de la Liga 1 2025 para pelear por un cupo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, un futbolista que fue convocado a la selección de Colombia en su momento, impactó a todos al mencionar al cuadro blanquiazul.

Si hablamos de refuerzos extranjeros que llegaron al club de La Victoria en los últimos años, uno de los nombres que saltan al recuerdo es el de Andrés Andrade. El volante ofensivo colombiano reforzó al equipo 'Íntimo' en 2023 y solo se quedó esa temporada, pero ese tiempo fue suficiente para que quede marcado esa etapa en su recuerdo.

Por ello, el 'Rifle' utilizó su cuenta verificada de Instagram para subir una foto jugando con camiseta aliancista, más precisamente del triunfo ante Libertad de visita por Copa Libertadores, recordando su paso por la institución con un emotivo mensaje: "Lo que jugaba", se lee en la historia que compartió.

Andrés Andrade recordó su paso por Alianza Lima en 2023 con una historia en sus redes sociales. Foto: Instagram - Andrés Andrade

Andrés Andrade jugó en la selección colombiana antes de llegar a Alianza Lima

En su momento, la incorporación del mediocampista de 36 años al conjunto victoriano tuvo mucha repercusión porque solo dos años antes, en setiembre del 2021, fue llamado a la selección colombiana y disputó 45 minutos en el empate 1-1 de visita frente a Bolivia por la fecha 9 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022. Fue la única vez que representó al combinado cafetero en su carrera.

Andrés Andrade jugó en la selección colombiana tres años antes de fichar por Alianza Lima. Foto: Instagram - Andrés Andrade

Andrés Andrade: estadísticas con Alianza Lima

Alianza Lima fichó a Andrade en los primeros días del 2023 y su comienzo generó mucha ilusión en los hinchas. No obstante, sus constantes lesiones hicieron que se perdiera varios partidos, además de que su rendimiento bajó considerablemente, a tal punto que no continuó para el 2024. En total, disputó 940 minutos en 16 cotejos con los blanquiazules, anotando dos goles (ambos de penal) y dando tres asistencias.

¿Qué es de la vida de Andrés Andrade tras dejar Alianza Lima?

Actualmente, Andrés Andrade está afrontando sus últimos años como futbolista profesional y desde setiembre pasado está desplegando su futbol en el Boca Juniors de Cali, equipo de la Segunda División de su país, donde ya lleva un tanto anotado en cinco compromisos. Después de dejar la escuadra 'Íntima', estuvo todo el 2024 en Deportivo Cali y en el primer semestre del 2025 en Atlético Bucaramanga.