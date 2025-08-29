¡Sorpresivo! Andrés Andrade, ex Alianza Lima, será inscrito como fichaje de club campeón: "Acuerdo"

Andrés Andrade tuvo paso en la Liga 1 con Alianza Lima donde ganó el Torneo Apertura 2023, sin embargo, algunas de sus lesiones repercutieron en su rendimiento con el cuadro victoriano. Esta temporada no encontró club tras dejar Atlético Bucaramanga, y ahora su carrera dio un giro inesperado.

Andrés Andrade definió su futuro esta temporada

Según la información que brindó el periodista Julián Capera en sus redes sociales, el mediocampista acaba de lograr un acuerdo con Boca Juniors de Cali, campeón departamental del Valle del Cauca en 1938. En la actualidad, el club participa en la Primera Nacional B (Segunda División de Colombia).

El popular 'Rifle' Andrade jugará con 'La Ciencia Boquense' todo lo que resta de la presente temporada, y tratará de recuperar su mejor nivel futbolístico. Como se recuerda, en el 2024, el volante de 36 años padeció de lesiones que también influyeron en su rendimiento con Deportivo Cali.

"Acuerdo entre Andrés Felipe 'Rifle' Andrade y Boca Juniors de Cali hasta diciembre de 2025. El jugador lleva varios días entrenando con el equipo vallecaucano y será inscrito esta tarde", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Andrés Andrade y lo último que se sabe sobre su futuro esta temporada

Andrés Andrade: trayectoria profesional

Durante su carrera como futbolista profesional, el 'Rifle' Andrés Andrade tuvo la oportunidad de defender a históricos clubes de Colombia, México y el Perú.

América de Cali

Atlético Huila

Deportes Tolima

América

Chiapas F.C.

León

Atlas

Atlético Nacional

Alianza Lima

Atlético Bucaramanga

Valor en el mercado de Andrés Andrade

Transfermarkt, reconocido portal especializado en la venta de jugadores a nivel mundial indica que actualmente el mediocampista colombiano Andrés Andrade está tasado en 50 mil euros en el mercado de pases.