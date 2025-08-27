Partidos de hoy EN VIVO, jueves 28 de agosto: programación, horario y canal transmisión

En Europa se definen los últimos clasificados para la Europa y Conference League. Además, en Sudamérica hay partidos importantes en las ligas de Argentina, Ecuador, Brasil, Ecuador y Colombia. Para ello, revisa aquí la programación completa y dónde ver los duelos que se disputarán este jueves 28 de agosto.
Partidos de hoy en UEFA Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|KuPS vs Midtjylland
|11:30
|Sigma Olomouc vs Malmö FF
|12:00
|Samsunspor vs Panathinaikos
|12:30
|PAOK vs Rijeka
|12:30
|Ludogorets vs Škendija 79
|13:00
|Utrecht vs Zrinjski
|13:00
|Young Boys vs Slovan Bratislava
|13:00
|Dynamo Kyiv vs Maccabi Tel Aviv
|13:00
|Genk vs Lech Poznań
|13:30
|FCSB vs Aberdeen
|14:00
|Sporting Braga vs Lincoln Red Imps
Partidos de hoy en UEFA Conference League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Fredrikstad vs Crystal Palace
|11:00
|Noah vs Olimpija
|11:00
|Omonia Nicosia vs Wolfsberger AC
|12:00
|Beşiktaş vs Lausanne Sport
|12:00
|Rīgas FS vs Hamrun Spartans
|12:00
|Rapid Wien vs Győri ETO
|12:30
|AZ vs Levski Sofia
|12:30
|CSU Craiova vs İstanbul Başakşehir
|12:30
|CFR Cluj vs Häcken
|13:00
|Fiorentina vs Polessya
|13:00
|Arda vs Raków Częstochowa
|13:00
|AEK Athens vs Anderlecht
|13:00
|Rayo Vallecano vs Neman Grodno
|13:00
|Baník Ostrava vs Celje
|13:00
|Differdange 03 vs Drita
|13:00
|Brøndby vs Strasbourg
|13:45
|Dinamo City vs Jagiellonia Białystok
|13:45
|Linfield vs Shelbourne
|14:00
|Servette vs Shakhtar Donetsk
|14:00
|Mainz 05 vs Rosenborg
|14:00
|Legia Warszawa vs Hibernian
|14:00
|Shamrock Rovers vs Santa Clara
|14:00
|Virtus vs Breidablik
Partidos de hoy en Primera División Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Everton vs La Serena
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:15
|Unión Santa Fe vs River Plate
|TyC Sports
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Deportivo Cuenca Juniors vs Barcelona
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Real España vs Sporting San Miguelito
|Disney+
|21:00
|Herediano vs Municipal
|Disney+
Partidos de hoy en Copa de Brasil
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Bahia vs Fluminense
|SporTV, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Copa Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Alianza vs Santa Fe Fanatiz
Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia