Partidos de hoy EN VIVO, jueves 28 de agosto: programación, horario y canal transmisión

Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 28 de agosto. Revisa a qué hora y dónde ver la transmisión de cada encuentro.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este jueves 28 de agosto
Programación de partidos en vivo para este jueves 28 de agosto
En Europa se definen los últimos clasificados para la Europa y Conference League. Además, en Sudamérica hay partidos importantes en las ligas de Argentina, Ecuador, Brasil, Ecuador y Colombia. Para ello, revisa aquí la programación completa y dónde ver los duelos que se disputarán este jueves 28 de agosto.

El sorteo de la Champions League se realizará el jueves 28 de agosto

Partidos de hoy en UEFA Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
10:00KuPS vs Midtjylland
11:30Sigma Olomouc vs Malmö FF
12:00Samsunspor vs Panathinaikos
12:30PAOK vs Rijeka
12:30Ludogorets vs Škendija 79
13:00Utrecht vs Zrinjski
13:00Young Boys vs Slovan Bratislava
13:00Dynamo Kyiv vs Maccabi Tel Aviv
13:00Genk vs Lech Poznań
13:30FCSB vs Aberdeen
14:00Sporting Braga vs Lincoln Red Imps

Partidos de hoy en UEFA Conference League

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Fredrikstad vs Crystal Palace
11:00Noah vs Olimpija
11:00Omonia Nicosia vs Wolfsberger AC
12:00Beşiktaş vs Lausanne Sport
12:00Rīgas FS vs Hamrun Spartans
12:00Rapid Wien vs Győri ETO
12:30AZ vs Levski Sofia
12:30CSU Craiova vs İstanbul Başakşehir
12:30CFR Cluj vs Häcken
13:00Fiorentina vs Polessya
13:00Arda vs Raków Częstochowa
13:00AEK Athens vs Anderlecht
13:00Rayo Vallecano vs Neman Grodno
13:00Baník Ostrava vs Celje
13:00Differdange 03 vs Drita
13:00Brøndby vs Strasbourg
13:45Dinamo City vs Jagiellonia Białystok
13:45Linfield vs Shelbourne
14:00Servette vs Shakhtar Donetsk
14:00Mainz 05 vs Rosenborg
14:00Legia Warszawa vs Hibernian
14:00Shamrock Rovers vs Santa Clara
14:00Virtus vs Breidablik

Partidos de hoy en Primera División Chile

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Everton vs La Serena

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
19:15Unión Santa Fe vs River PlateTyC Sports

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Deportivo Cuenca Juniors vs BarcelonaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Real España vs Sporting San MiguelitoDisney+
21:00Herediano vs MunicipalDisney+

Partidos de hoy en Copa de Brasil

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Bahia vs FluminenseSporTV, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Copa Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Alianza vs Santa Fe Fanatiz

Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia

No olvides revisar tu agenda deportiva

