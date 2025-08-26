Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 27 de agosto: programación, horario y canales TV

Este miércoles 27 de agosto tenemos grandes partidos de fútbol en vivo en diferentes ligas del mundo. En Europa continúa la Champions League, el cual destaca el duelo entre Benfica vs Fenerbahce. También hay Leagues Cup, que tendrá el enfrentamiento de Inter Miami de Messi vs Orlando City de Pedro Gallese. Para ello, aquí te dejamos la programación de los partidos de hoy.

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 11:45 Qarabağ vs Ferencváros Disney+, ESPN 5 14:00 København vs Basel ESPN3, Disney+ 14:00 Club Brugge vs Rangers Disney+, ESPN 5 14:00 Benfica vs Fenerbahçe ESPN, Disney+

Partidos de hoy en UEFA Europa League

HORARIO PARTIDOS TV 11:30 AEK Larnaca vs Brann

Partidos de hoy en UEFA Conference League

HORARIO PARTIDOS TV 11:45 Riga vs Sparta Praha

Partidos de hoy en La Liga

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Celta de Vigo vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en League Cup

HORARIO PARTIDOS TV 13:45 Oxford United vs Brighton 13:45 Fulham vs Bristol City 13:45 Everton vs Mansfield Town 14:00 Grimsby Town vs Manchester United Disney+, Zapping

Partidos de hoy en Copa Alemana

HORARIO PARTIDOS TV 13:45 Wehen Wiesbaden vs Bayern München Disney+, Zapping

Partidos de hoy en Leagues Cup

HORARIO PARTIDOS TV 17:30 Inter Miami vs Orlando City SC MLS Season Pass, Amazon Prime Video 21:45 LA Galaxy vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 LDU Portoviejo vs Macará DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIO PARTIDOS TV 19:00 Moca vs Mount Pleasant Academy Disney+, Fox Sports 2 19:00 Plaza Amador vs Alianza Disney+ 19:00 Alajuelense vs Antigua GFC Disney+ 21:00 Olimpia vs Xelaj Disney+ 21:00 Real Estelí vs Águila Disney+

Partidos de hoy en Copa do Brasil

HORARIO PARTIDOS TV 17:30 Atlético Mineiro vs Cruzeiro Amazon Prime Video 19:30 Vasco da Gama vs Botafogo SporTV, Globo, Premiere 19:30 Athletico-PR vs Corinthians Globo, Premiere, SporTV 2

Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia