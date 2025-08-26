- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 27 de agosto: programación, horario y canales TV
Programación de los partidos en vivo a disputarse este miércoles 27 de agosto. Continúa la Champions League, Copa Brasil y League Cup de Inglaterra.
Este miércoles 27 de agosto tenemos grandes partidos de fútbol en vivo en diferentes ligas del mundo. En Europa continúa la Champions League, el cual destaca el duelo entre Benfica vs Fenerbahce. También hay Leagues Cup, que tendrá el enfrentamiento de Inter Miami de Messi vs Orlando City de Pedro Gallese. Para ello, aquí te dejamos la programación de los partidos de hoy.
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Qarabağ vs Ferencváros
|Disney+, ESPN 5
|14:00
|København vs Basel
|ESPN3, Disney+
|14:00
|Club Brugge vs Rangers
|Disney+, ESPN 5
|14:00
|Benfica vs Fenerbahçe
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en UEFA Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|AEK Larnaca vs Brann
Partidos de hoy en UEFA Conference League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Riga vs Sparta Praha
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Celta de Vigo vs Real Betis
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Oxford United vs Brighton
|13:45
|Fulham vs Bristol City
|13:45
|Everton vs Mansfield Town
|14:00
|Grimsby Town vs Manchester United
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Copa Alemana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Wehen Wiesbaden vs Bayern München
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Leagues Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Inter Miami vs Orlando City SC
|MLS Season Pass, Amazon Prime Video
|21:45
|LA Galaxy vs Seattle Sounders FC
|MLS Season Pass
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|LDU Portoviejo vs Macará
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Moca vs Mount Pleasant Academy
|Disney+, Fox Sports 2
|19:00
|Plaza Amador vs Alianza
|Disney+
|19:00
|Alajuelense vs Antigua GFC
|Disney+
|21:00
|Olimpia vs Xelaj
|Disney+
|21:00
|Real Estelí vs Águila
|Disney+
Partidos de hoy en Copa do Brasil
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Atlético Mineiro vs Cruzeiro
|Amazon Prime Video
|19:30
|Vasco da Gama vs Botafogo
|SporTV, Globo, Premiere
|19:30
|Athletico-PR vs Corinthians
|Globo, Premiere, SporTV 2
Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia
No olvides revisar tu agenda deportiva
