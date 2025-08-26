0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 27 de agosto: programación, horario y canales TV

Programación de los partidos en vivo a disputarse este miércoles 27 de agosto. Continúa la Champions League, Copa Brasil y League Cup de Inglaterra.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este miércoles 27 de agosto
Programación de partidos en vivo para este miércoles 27 de agosto | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este miércoles 27 de agosto tenemos grandes partidos de fútbol en vivo en diferentes ligas del mundo. En Europa continúa la Champions League, el cual destaca el duelo entre Benfica vs Fenerbahce. También hay Leagues Cup, que tendrá el enfrentamiento de Inter Miami de Messi vs Orlando City de Pedro Gallese. Para ello, aquí te dejamos la programación de los partidos de hoy.

PUEDES VER:

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Qarabağ vs FerencvárosDisney+, ESPN 5
14:00København vs BaselESPN3, Disney+
14:00Club Brugge vs RangersDisney+, ESPN 5
14:00Benfica vs FenerbahçeESPN, Disney+

Partidos de hoy en UEFA Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
11:30AEK Larnaca vs Brann

Partidos de hoy en UEFA Conference League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Riga vs Sparta Praha

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Celta de Vigo vs Real BetisDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Oxford United vs Brighton
13:45Fulham vs Bristol City
13:45Everton vs Mansfield Town
14:00Grimsby Town vs Manchester UnitedDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Copa Alemana

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Wehen Wiesbaden vs Bayern MünchenDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Leagues Cup

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Inter Miami vs Orlando City SCMLS Season Pass, Amazon Prime Video
21:45LA Galaxy vs Seattle Sounders FCMLS Season Pass

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
19:30LDU Portoviejo vs MacaráDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Moca vs Mount Pleasant Academy Disney+, Fox Sports 2
19:00Plaza Amador vs AlianzaDisney+
19:00Alajuelense vs Antigua GFCDisney+
21:00Olimpia vs XelajDisney+
21:00Real Estelí vs ÁguilaDisney+

Partidos de hoy en Copa do Brasil

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Atlético Mineiro vs CruzeiroAmazon Prime Video
19:30Vasco da Gama vs BotafogoSporTV, Globo, Premiere
19:30Athletico-PR vs CorinthiansGlobo, Premiere, SporTV 2

Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. DT de Oliver Sonne dio rotundo mensaje tras golazo del triunfo y calificó a rival: "Un..."

  2. Periodista de Ecuador dio firme comentario sobre Cueva tras ser titular en derrota de Emelec

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano