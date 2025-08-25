Partidos de hoy en vivo, martes 26 de agosto: programación y dónde ver fútbol online

Este martes 26 de agosto tendremos una agenda recargado de fútbol en vivo. En Europa se definen los últimos clasificados para la fase de grupos de la Champions League. También hay actividad en la Copa Centroamericana con el enfrentamiento de Messi vs Gallese. Para ello, aquí te dejamos la programación oficial y dónde ver los partidos en vivo.

Partidos de hoy en Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 11:45 Kairat vs Celtic ESPN, Disney+ 14:00 Paphos vs Estrella Roja ESPN, Disney+ 14:00 Sturm Graz vs Bodø / Glimt ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy en League Cup

HORARIO PARTIDOS TV 13:00 Reading vs AFC Wimbledon 13:00 Cambridge United vs Charlton Athletic 13:00 Wolverhampton vs West Ham 13:45 AFC Bournemouth vs Brentford 13:45 Burton Albion vs Lincoln City 13:45 Burnley vs Derby County 13:45 Stoke City vs Bradford City 13:45 Sunderland vs Huddersfield Town 13:45 Swansea City vs Plymouth Argyle 13:45 Preston North End vs Wrexham 13:45 Norwich City vs Southampton Amazon Prime Video 13:45 Barnsley vs Rotherham United 13:45 Birmingham City vs Port Vale 13:45 Wigan Athletic vs Stockport County Amazon Prime Video 13:45 Millwall vs Coventry City 13:45 Cardiff City vs Cheltenham Town Amazon Prime Video 13:45 Bromley vs Wycombe Wanderers 13:45 Accrington Stanley vs Doncaster Rovers 14:00 Sheffield Wednesday vs Leeds United Zapping, Disney+

Partidos de hoy en Copa Alemania

HORARIO PARTIDOS TV 13:45 Eintracht Braunschweig vs Stuttgart Disney+, Zapping

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIO PARTIDOS TV 21:00 Cartaginés vs Independiente Disney+, Fox Soccer Plus 21:00 Deportivo Saprissa vs Motagua Disney+

Partidos de hoy en Copa Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 18:30 Junior vs Atlético Cali Fanatiz 19:00 Deportivo Pereira vs Real Cundinamarca Fanatiz 20:10 Real Cartagena vs Millonarios Fanatiz

Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.