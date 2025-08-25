- Hoy:
Partidos de hoy en vivo, martes 26 de agosto: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo a disputarse este martes 26 de agosto. Se definen los últimos clasificados a la Champions League 2025-26.
Este martes 26 de agosto tendremos una agenda recargado de fútbol en vivo. En Europa se definen los últimos clasificados para la fase de grupos de la Champions League. También hay actividad en la Copa Centroamericana con el enfrentamiento de Messi vs Gallese. Para ello, aquí te dejamos la programación oficial y dónde ver los partidos en vivo.
Partidos de hoy en Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Kairat vs Celtic
|ESPN, Disney+
|14:00
|Paphos vs Estrella Roja
|ESPN, Disney+
|14:00
|Sturm Graz vs Bodø / Glimt
|ESPN 4, Disney+
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Reading vs AFC Wimbledon
|13:00
|Cambridge United vs Charlton Athletic
|13:00
|Wolverhampton vs West Ham
|13:45
|AFC Bournemouth vs Brentford
|13:45
|Burton Albion vs Lincoln City
|13:45
|Burnley vs Derby County
|13:45
|Stoke City vs Bradford City
|13:45
|Sunderland vs Huddersfield Town
|13:45
|Swansea City vs Plymouth Argyle
|13:45
|Preston North End vs Wrexham
|13:45
|Norwich City vs Southampton
|Amazon Prime Video
|13:45
|Barnsley vs Rotherham United
|13:45
|Birmingham City vs Port Vale
|13:45
|Wigan Athletic vs Stockport County
|Amazon Prime Video
|13:45
|Millwall vs Coventry City
|13:45
|Cardiff City vs Cheltenham Town
|Amazon Prime Video
|13:45
|Bromley vs Wycombe Wanderers
|13:45
|Accrington Stanley vs Doncaster Rovers
|14:00
|Sheffield Wednesday vs Leeds United
|Zapping, Disney+
Partidos de hoy en Copa Alemania
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Eintracht Braunschweig vs Stuttgart
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Cartaginés vs Independiente
|Disney+, Fox Soccer Plus
|21:00
|Deportivo Saprissa vs Motagua
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Junior vs Atlético Cali
|Fanatiz
|19:00
|Deportivo Pereira vs Real Cundinamarca
|Fanatiz
|20:10
|Real Cartagena vs Millonarios
|Fanatiz
Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
