0
La lista de convocados de la selección peruana

Partidos de hoy en vivo, martes 26 de agosto: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo a disputarse este martes 26 de agosto. Se definen los últimos clasificados a la Champions League 2025-26.

Sandra Morales
partidos en vivo
Programación de partidos en vivo para este martes 26 de agosto | FOTO: LIBERO
Este martes 26 de agosto tendremos una agenda recargado de fútbol en vivo. En Europa se definen los últimos clasificados para la fase de grupos de la Champions League. También hay actividad en la Copa Centroamericana con el enfrentamiento de Messi vs Gallese. Para ello, aquí te dejamos la programación oficial y dónde ver los partidos en vivo.

Alianza Lima aún no conoce a su rival en la Copa Sudamericana

PUEDES VER: CONMEBOL confirmó fecha y hora de los partidos de Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Partidos de hoy en Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Kairat vs CelticESPN, Disney+
14:00Paphos vs Estrella RojaESPN, Disney+
14:00Sturm Graz vs Bodø / GlimtESPN 4, Disney+

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Reading vs AFC Wimbledon
13:00Cambridge United vs Charlton Athletic
13:00Wolverhampton vs West Ham
13:45AFC Bournemouth vs Brentford
13:45Burton Albion vs Lincoln City
13:45Burnley vs Derby County
13:45Stoke City vs Bradford City
13:45Sunderland vs Huddersfield Town
13:45Swansea City vs Plymouth Argyle
13:45Preston North End vs Wrexham
13:45Norwich City vs SouthamptonAmazon Prime Video
13:45Barnsley vs Rotherham United
13:45Birmingham City vs Port Vale
13:45Wigan Athletic vs Stockport CountyAmazon Prime Video
13:45Millwall vs Coventry City
13:45Cardiff City vs Cheltenham TownAmazon Prime Video
13:45Bromley vs Wycombe Wanderers
13:45Accrington Stanley vs Doncaster Rovers
14:00Sheffield Wednesday vs Leeds UnitedZapping, Disney+

Partidos de hoy en Copa Alemania

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Eintracht Braunschweig vs StuttgartDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Cartaginés vs IndependienteDisney+, Fox Soccer Plus
21:00Deportivo Saprissa vs MotaguaDisney+

Partidos de hoy en Copa Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Junior vs Atlético CaliFanatiz
19:00Deportivo Pereira vs Real CundinamarcaFanatiz
20:10Real Cartagena vs MillonariosFanatiz

Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

