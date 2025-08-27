Inter Miami vs. Orlando City EN VIVO: hora y dónde ver las semifinales de Leagues Cup

Inter Miami vs. Orlando City serán los protagonistas de un esperado partido por las semifinales de la Leagues Cup 2025 este miércoles 27 de agosto desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale, a partir de las 20:30 horas de Estados Unidos (Miami), 19:30 de Perú y 21:30 de Argentina; con transmisión EN VIVO vía Apple TV. Entérate de todos los detalles del cotejo.

Inter Miami comenzó el torneo con el rótulo de ser uno de los candidatos a levantar el trofeo y eso lo ha demostrado con creces. El cuadro de 'Las Garzas' llegó a esta instancia después de superar a otro de los favoritos como Tigres por 2-1 en los cuartos de final, sin la presencia de Lionel Messi, quien superó su lesión muscular y será la principal novedad en el equipo con el objetivo de meterse a la definición del título.

Los dirigidos por Javier Mascherano tendrán una durísima tarea en condición de local, más aún porque en la presente temporada han sido goleados por su rival de turno en la MLS, por lo que está será la oportunidad perfecta para cobrarse la revancha y dejarlos sin final. Además de la 'Pulga', el estratega argentino podrá contar con sus figuras más importantes como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Inter Miami buscará vencer a Orlando City para llegar a su segunda final de Leagues Cup de su historia. Foto: Inter Miami

Orlando City está cada vez más cerca de llegar de ser campeón por tercera vez en su corta historia y de llegar por primera ocasión a una final de Leagues Cup. Los 'Leones' tuvieron un duro encuentro en cuartos contra Toluca, pero lograron vencer en una luchada tanda de penales con un Pedro Gallese como figura.

El conjunto comandado por el colombiano Óscar Pareja vienen invictos este 2025 ante Messi y compañía, estadística que esperan mantener en esta oportunidad para así dar un paso más al objetivo de estrenarse en la escena continental con un campeonato.

Orlando City va en busca del triunfo ante Inter Miami para acceder a su primera final de Leagues Cup. Foto: Orlando City

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Orlando City?

El equipo de Lionel Messi mide fuerzas con el elenco de Pedro Gallese por un lugar en la final del certamen internacional, en un encuentro pactado para comenzar a las 20:30 horas de Estados Unidos (Miami), 19:30 de Perú y 21:30 de Argentina. A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica.

México: 18:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 20:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Inter Miami vs. Orlando City EN VIVO?

Es preciso señalar que el compromiso entre Inter Miami vs. Orlando City será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA vía streaming a través de la MLS Season Pass de Apple TV para toda América Latina, tanto en idioma inglés como español.

Inter Miami vs. Orlando City pronóstico: cuánto paga en apuestas

Ambos equipos son similares en cuanto a nivel, por lo que hace del choque uno de pronóstico reservado, pero sobre el papel, Inter Miami es ligeramente favorito para llevarse el triunfo sobre Orlando City y clasificar a la final de la Leagues Cup. Revisa las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Inter Miami Empate Orlando City Betsson 1.90 4.05 3.40 Bet365 1.90 4.10 3.50 Betano 1.95 4.05 3.45 Te Apuesto 1.71 3.64 3.04 Apuesta Total 1.90 4.20 3.50 Meridianbet 1.81 3.83 3.38

Inter Miami vs. Orlando City: posibles alineaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Jordi Alba (Noah Allen); Sergio Busquets, Rodrigo De Paul. Tadeo Allende, Lionel Messi (Yannick Bright), Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman (Dagur Dan Þórhallsson), Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; César Araujo, Kyle Smith, Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo; Ramiro Enrique (Luis Muriel). DT: Óscar Pareja.

Inter Miami: últimos resultados

DC United 1-1 Inter Miami | MLS 2025

Inter Miami 2-1 Tigres | cuartos de final Leagues Cup 2025

Inter Miami 3-1 LA Galaxy | MLS 2025

Orlando City 4-1 Inter Miami | MLS 2025

Inter Miami 3-1 Pumas UNAM | Leagues Cup 2025

Orlando City: últimos resultados

Nashville 5-1 Orlando City | MLS 2025

Toluca 0(5)-0(6) Orlando City | cuartos de final Leagues Cup 2025

Orlando City 3-1 Kansas City | MLS 2025

Orlando City 4-1 Inter Miami | MLS 2025

Orlando City 5-1 Necaxa | Leagues Cup 2025

Inter Miami vs. Orlando City: historial

Ambos equipos se han enfrentado un total de 17 ocasiones en todas las competiciones, con historial favorable para Orlando City con siete victorias sobre las cinco de Inter Miami. Asimismo, se han registrado cinco duelos empatados. Conoce los últimos resultados entre sí.

Orlando City 4-1 Inter Miami | MLS 2025

Inter Miami 0-3 Orlando City | MLS 2025

Inter Miami 2-2 Orlando City | MLS Preseason 2025

Orlando City 0-0 Inter Miami | MLS 2024

Inter Miami 5-0 Orlando City | MLS 2024

¿En qué estadio juega Inter Miami vs. Orlando City?

El escenario donde Inter Miami vs. Orlando City se verán las caras por las semifinales de la Leagues Cup 2025 será el Chase Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida; y que cuenta con una capacidad total para 21 mil 550 espectadores.