Brilló en el Monumental de Universitario y ahora fue convocado junto a Messi por Argentina

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, anunció la prelista de convocados para la última jornada de las Eliminatorias 2026, en donde figura el regreso de Lionel Messi y una serie de sorpresas como la inclusión de futbolista que se lució en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. ¿De quién se trata?

Es José Manuel López, quien encabeza la inesperada nómina de la 'Albiceleste' y esto gracias a su presente con Palmeiras, luciéndose en el Brasileirao, en el Mundial de Clubes y por si fuera poco en la actual temporada de la Copa Libertadores.

El atacante argentino es uno de los goleadores del certamen CONMEBOL y en el partido de ida de los octavos de final fue figura al marcarle doblete a Universitario en el Estadio Monumental, en Lima, con lo que sentenció su merecida convocatoria a la selección de Argentina.

José Manuel López fue convocado por Argentina.

Así el 'Flaco' López, con tan solo 24 años, es la novedad para los vigentes campeones del mundo de cara a los partidos ante Venezuela y Ecuador, además, los de Scaloni ya tiene asegurada su clasificación al próximo Mundial 2026, al ubicarse primero en la tabla.

De otro lado, las otras sorpresas en la lista son Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa), mientras que las ausencias las integra Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández, este último recibió dos fechas de suspensión en el partido ante Colombia.

Lista selección argentina:

Lista de Argentina.

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Gerónimo Rulli (Olympique Marsella)

Defensores

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River)

Leonardo Balerdi (Olympique Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Marcos Acuña (River)

Julio Soler (Bournemouth)

Facundo Medina (Olympique Marsella)

Volantes

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alan Varela (Porto)

Leandro Paredes (Boca)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Betis)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Valentín Carboni (Genoa)

Delanteros