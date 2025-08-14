- Hoy:
José López marcó el 4-0 de Palmeiras sobre Universitario y sentencia la llave en el Monumental
José López marcó su doblete para el 4-0 de Palmeiras en el Estadio Monumental y dejó prácticamente eliminado a Universitario de la Copa Libertadores.
¡En minutos! Gustavo Gómez y José López anotaron dos goles para Palmeiras sobre la U
Así fue el polémico gol de Estevao para el 1-0 de Palmeiras contra Sporting Cristal
Facundo Colidio anotó el 1-0 de River Plate y deja a Universitario fuera de la Libertadores
Paolo Guerrero se falló un gol claro en el área: pudo ser muy valioso para Alianza vs Libertad
Erick Noriega encendió las alarmas en Alianza Lima tras fuerte choque con Caballero - VIDEO
Girotti anotó un golazo para el 1-1 de Talleres y pone contra las cuerdas a Alianza Lima
¡Era el gol de la Libertadores! Piero Cari casi anota el 1-0 de Alianza Lima ante Libertad
¡Lo celebra Alianza Lima! José Sabino anotó el 1-0 de Sao Paulo ante Talleres - VIDEO
