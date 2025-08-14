0
Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores
River Plate vs. Libertad EN DIRECTO por la Libertadores
José López marcó el 4-0 de Palmeiras. | Foto: Composición Líbero.

José López marcó el 4-0 de Palmeiras sobre Universitario y sentencia la llave en el Monumental

José López marcó su doblete para el 4-0 de Palmeiras en el Estadio Monumental y dejó prácticamente eliminado a Universitario de la Copa Libertadores.

Francisco Esteves
