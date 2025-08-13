0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por los octavos de Copa Sudamericana
EN VIVO
Bolívar vs Cienciano HOY, por Copa Sudamericana

Hora del partido River Plate vs. Libertad y dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores

River Plate y Libertad se enfrentan desde el estadio La Huerta, por los octavos de la Copa Libertadores. Conoce horarios y canales para ver partido desde el estadio La Huerta, en Asunción.

Wilfredo Inostroza
River Plate y Libertad se enfrentan por la Copa Libertadores 2025
River Plate y Libertad se enfrentan por la Copa Libertadores 2025 | Composición: Líbero
COMPARTIR

River Plate y Libertad se enfrentan en un vibrante partido este jueves 14 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este encuentro se llevará en el estadio La Huerta de Asunción y promete emoción de principio a fin. Conoce horarios y canales para ver este cotejo.

Estas son las alineaciones de Universitario y Palmeiras para partido por la Copa Libertadores 2025.

PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs. Palmeiras: el poderoso once de Fossati en busca del triunfo

Hora del partido River Plate vs. Libertad

Conoce horarios para seguir este encuentro según tu país de residencia:

  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30
  • Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Los Ángeles)
  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
  • España: 02:30 (del viernes 15)

River Plate vs. Libertad: dónde ver

Repasa los canales y plataformas de streaming para ver el partido entre River Plate vs. Libertad por Copa Libertadores:

  • Argentina: FOX Sports, Disney Plus y Telefe
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Chile: Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus

River Plate vs. Libertad: previa del partido

River Plate es uno de los candidatos al título tras quedar primero en el Grupo B con 12 puntos, aunque ya no contará con Franco Mastantuono, quien ha sido vendido al Real Madrid. Además, Germán Pezzella sufrió una lesión ligamentaria y se pierde lo que resta del año.

Por su parte, Libertad hizo una destaca campaña en la fase de grupos con nueve puntos, aunque de local solo ganó un partido en la presente Libertadores y espera reivindicarse ante su público venciendo a un gigante de América.

River Plate apunta a ganar el título de la Copa Libertadores.

Cabe señalar que el partido de vuelta se disputa el próximo jueves 21 de agosto, en el Estadio Monumental de Buenos Aires y el ganador jugará con el vencedor de la llave entre Universitario vs. Palmeiras.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Bolívar vs Cienciano EN VIVO por octavos de Copa Sudamericana: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver

  2. Alineaciones Alianza Lima vs U. Católica: once titular hoy por octavos de Copa Sudamericana 2025

  3. Alianza Lima vs U Católica EN VIVO: horarios, canales, alineaciones y pronóstico – octavos de Sudamericana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano