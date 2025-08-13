Hora del partido River Plate vs. Libertad y dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores

River Plate y Libertad se enfrentan en un vibrante partido este jueves 14 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este encuentro se llevará en el estadio La Huerta de Asunción y promete emoción de principio a fin. Conoce horarios y canales para ver este cotejo.

Hora del partido River Plate vs. Libertad

Conoce horarios para seguir este encuentro según tu país de residencia:

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Los Ángeles)

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30

España: 02:30 (del viernes 15)

River Plate vs. Libertad: dónde ver

Repasa los canales y plataformas de streaming para ver el partido entre River Plate vs. Libertad por Copa Libertadores:

Argentina: FOX Sports, Disney Plus y Telefe

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Perú: ESPN y Disney Plus

Chile: Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

River Plate vs. Libertad: previa del partido

River Plate es uno de los candidatos al título tras quedar primero en el Grupo B con 12 puntos, aunque ya no contará con Franco Mastantuono, quien ha sido vendido al Real Madrid. Además, Germán Pezzella sufrió una lesión ligamentaria y se pierde lo que resta del año.

Por su parte, Libertad hizo una destaca campaña en la fase de grupos con nueve puntos, aunque de local solo ganó un partido en la presente Libertadores y espera reivindicarse ante su público venciendo a un gigante de América.

River Plate apunta a ganar el título de la Copa Libertadores.

Cabe señalar que el partido de vuelta se disputa el próximo jueves 21 de agosto, en el Estadio Monumental de Buenos Aires y el ganador jugará con el vencedor de la llave entre Universitario vs. Palmeiras.