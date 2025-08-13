- Hoy:
River Plate vs. Libertad EN VIVO: hora y dónde ver octavos de final de la Copa Libertadores
River Plate recibe a Libertad este jueves en Asunción por los octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025. Entérate de todo lo relacionado al partido.
River Plate vs. Libertad cierran con broche de oro este jueves 14 de agosto los partidos de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 desde el Estadio La Huerta de Asunción, a partir de las 21:30 horas de Argentina y Paraguay (19:30 de Perú), con transmisión EN VIVO vía ESPN, Fox Sports y Telefe. Revisa todos los detalles del cotejo copero.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras por los octavos de la Copa Libertadores 2025?
River Plate es uno de los habituales candidatos para ganar la competición, pero en esta edición de la Libertadores ha dado más dudas que certezas. Pese a que clasificaron como primeros del grupo B con 12 puntos y estar invictos, los 'Millonarios' no convencen a nivel de juego y esperan mejorar lo hecho en la primera parte de la copa en las instancias 'mata mata'.
Los dirigidos por Marcelo Gallardo intentarán lograr algo que han hecho en dos de sus salidas al extranjero en el certamen, ganar en condición de visita, por lo que van a tierras paraguayas con sus principales figuras. La única ausencia de consideración es la de Franco Mastantuono, quien ha fichado por Real Madrid. Por otro lado, la única duda que tiene el entrenador argentino en su once titular es la inclusión de Giuliano Galoppo o Gonzalo Lencina en el mediocampo.River Plate intentará ejercer su favoritismo en la serie y vencer a Libertad en Paraguay. Foto: Conmebol
Libertad ha regresado a los octavos de final de la Libertadores tras dos ediciones sin poder lograrlo. El 'Gumarelo' terminó el grupo D como escolta del líder Sao Paulo con 9 puntos, siendo el tercer mejor segundo. Por esa razón tendrá el privilegio de enfrentarse a un cuadro argentino que llega como principal favorito, pero intentará dar el batacazo tanto en la ida como en la vuelta.
El conjunto comandado técnicamente por Sergio Aquino ha sido muy irregular en su cancha, pues en tres partidos disputados solo le pudo ganar a Talleres, empatar con Alianza Lima y perder con el 'Tricolor Paulista'. Sin embargo, esperan poder tener la mejor versión de sus principales figuras como Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar para romper esa sequía de buenos resultados en La Huerta frente a River.Libertad tendrá la obligación de sacar un buen resultado ante River Plate como local. Foto: AFP
¿A qué hora juega River Plate vs. Libertad?
'Millonarios' y 'Gumarelos' serán los protagonistas de un vibrante encuentro en tierras guaraníes, que está programado para dar inicio a las 21:30 horas de Argentina y Paraguay. A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
- México: 18:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela: 20:30 horas
- Estados Unidos (Orlando, Washington, Nueva York y Miami): 20:30 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas
¿Dónde ver River Plate vs. San Lorenzo EN VIVO?
La contienda futbolística que sostendrán River Plate vs. Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Fox Sports, Telefe y Pluto TV en Argentina; ESPN Premium y Chilevisión en Chile; y ESPN en el resto de Sudamérica. Además, el choque lo pasarán vía streaming por Disney Plus.
- Argentina: Fox Sports, Telefe, Pluto TV
- Chile: ESPN Premium, Chilevisión
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN, Pluto TV
- México y Centroamerica: ESPN 3, Pluto TV
River Plate vs. Libertad: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, River Plate es muy favorito para quedarse con el triunfo ante Libertad de visitante y así dar un paso importante para cerrar la clasificación a la siguiente instancia de la 'Gloria Eterna' en su estadio. Revisa las cuotas que le han puesto algunas de las casas de apuestas al partido.
|Casas de apuestas
|Libertad
|Empate
|River Plate
|Betsson
|4.30
|3.25
|1.98
|Bet365
|4.33
|3.25
|1.95
|Betano
|4.55
|3.25
|2.00
|Te Apuesto
|4.34
|3.08
|1.98
|Apuesta Total
|4.33
|3.14
|2.00
|Meridianbet
|4.37
|328
|1.96
River Plate vs. Libertad: posibles alineaciones
- River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo (Gonzalo Lencina), Matías Galarza; Facundo Colidio, Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
- Libertad: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarin, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.
River Plate: últimos resultados
- Independiente 0-0 River Plate | fecha 4 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina
- San Martín de Tucumán 0-3 River Plate | dieciseisavos de final Copa Argentina 2025
- River Plate 0-0 San Lorenzo | fecha 3 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina
- Instituto 0-4 River Plate | fecha 2 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina
- River Plate 3-1 Platense | fecha 1 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina
Libertad: últimos resultados
- Libertad 1-1 Deportivo Recoleta | fecha 7 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya
- Sportivo Ameliano 0-4 Libertad | fecha 6 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya
- Libertad 3-1 Atlético Tembetary | fecha 5 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya
- Sportivo Trinidense 0-2 Libertad | fecha 4 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya
- Libertad 0-1 Nacional | fecha 3 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya
River Plate vs. Libertad: historial
Ambos equipos se han enfrentado un total de 14 veces en torneos Conmebol (Copa Libertadores y Sudamericana), con un historial favorable para River Plate por sus nueve victorias sobre cuatro de Libertad. Asimismo, se ha registrado solamente un choque empatado. Revisa los últimos cinco resultados entre sí.
- River Plate 2-0 Libertad | Copa Libertadores 2024
- Libertad 1-2 River Plate | Copa Libertadores 2024
- River Plate 2-0 Libertad | Copa Sudamericana 2014
- Libertad 1-3 River Plate | Copa Sudamericana 2014
- Libertad 3-1 River Plate | Copa Libertadores 2006
¿Dónde juega River Plate vs. Libertad EN VIVO?
El escenario donde River Plate vs. Libertad disputarán el compromiso por los octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025 será el Estadio La Huerta, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Asunción y que cuenta con una capacidad total para 10 mil 100 espectadores.
