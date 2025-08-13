0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica EN VIVO, por Copa Sudamericana

¿Dónde ver Universitario vs Palmeiras EN VIVO por los octavos de final de la Copa Libertadores?

Canal confirmado para ver EN VIVO el partido Universitario vs Palmeiras que se realizará este jueves en el Estadio Monumental por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Jesús Yupanqui
Dónde ver Universitario vs Palmeiras EN VIVO por la Copa Sudamericana 2025
Dónde ver Universitario vs Palmeiras EN VIVO por la Copa Sudamericana 2025 | Composición Líbero
Universitario recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este emocionante duelo se realizará el jueves 14 de agosto y contará con un lleno de banderas. Los cremas se ilusionan con hacer historia, pero saben que al frente tendrán a uno de los mejores equipos del continente.

Estas son las alineaciones de Universitario y Palmeiras para partido por la Copa Libertadores 2025.

PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs. Palmeiras: el poderoso once de Fossati en busca del triunfo

¿Dónde ver Universitario vs. Palmeiras?

El emocionante partido entre Universitario contra Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 contará con la transmisión EN VIVO de ESPN 2 (para el territorio peruano). Además, en streaming el compromiso estará disponible por Disney Plus.

Canal para ver Universitario vs. Palmeiras en Perú

Canales para sintonizar Universitario vs. Palmeiras en el territorio peruano:

  • Best Cable: Canal 61
  • Claro Perú: Canal 65
  • Movistar: Canal 506
  • DirecTV Sports: Canal 622

¿Cómo ver Universitario vs. Palmeiras en Estados Unidos?

  • Fanatiz
  • beIN Sports
  • Fubo Sports Network
  • ViX
  • beIN Sports Xtra (en español)
  • Tubi

¿Cómo llega Universitario?

Universitario de Deportes llega a la contienda contra Palmeiras un buen momento deportivo. Los cremas comparten el primer puesto del Clausura con Sporting Cristal y su objetivo es llevarse el tricampeonato de la Liga 1.

Para el duelo ante Palmeiras, Jorge Fossati contará con su plantel completo, además Anderson Santamaría y Jesús Castillo, flamantes refuerzos, están aptos para la contienda.

Universitario quiere hacer historia en la Libertadores

El 'Nonno' habló en la previa del partido y señaló que no subestiman a nadie, la mentalidad del equipo es ir paso a paso, pero están tranquilos. Fossati no dudó en resaltar el juego de su equipo, indicando que tienen opciones en acceder a la siguiente fase.

"Con toda humildad, no subestimamos a nadie, pero tampoco hay que sobreestimar. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer porque creemos en nuestras posibilidades", expresó el DT de la 'U'.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

