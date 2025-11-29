Erick Pulgar no fue expulsado por fuerte entrada a Fuchs. | Foto: ESPN

¡Polémica en la final de Libertadores! Erick Pulgar y la dura falta a Fuchs que no fue tarjeta roja

Sobre los 30 minutos del partido, Erick Pulgar dio una fuerte entrada a Fuchs en la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs Flamengo. El árbitro ni el VAR tomaron la decisión de expulsarlo.