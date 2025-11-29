- Hoy:
¡Polémica en la final de Libertadores! Erick Pulgar y la dura falta a Fuchs que no fue tarjeta roja
Sobre los 30 minutos del partido, Erick Pulgar dio una fuerte entrada a Fuchs en la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs Flamengo. El árbitro ni el VAR tomaron la decisión de expulsarlo.
¡Serie abierta! Raphael Veiga definió con calidad y anotó el 3-0 de Palmeiras sobre Liga de Quito
¡Sueña con la remontada! Bruno Fuchs anotó el 2-0 de Palmeiras a LDU con potente disparo
Ramón Sosa anotó golazo de cabeza y Palmeiras sueña con la remontada ante Liga de Quito - VIDEO
Valera casi anota un golazo que pudo significar el triunfo de Universitario en Brasil
Anderson Santamaría casi anota el primer gol de Universitario sobre Palmeiras por Libertadores
José López marcó el 4-0 de Palmeiras sobre Universitario y sentencia la llave en el Monumental
Vitor Roque y su gran definición para poner el 3-0 de Palmeiras sobre Universitario
¡En minutos! Gustavo Gómez y José López anotaron dos goles para Palmeiras sobre la U
