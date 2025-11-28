Palmeiras vs Flamengo EN VIVO, final Copa Libertadores 2025: pronóstico, horario y canales

El continente se paraliza. Se viene el partido Palmeiras vs. Flamengo este sábado 29 de noviembre, a partir de las 16:00 hora peruana y 18:00 de Argentina, por la final de la Copa Libertadores 2025. El duelo se disputará en el Estadio Monumental U y será transmitido por la cadena ESPN, además de Disney Plus, para toda Sudamérica.

¿Cómo llega Palmeiras?

El 'Verdao' llega a esta final con una brillante campaña: de los 12 partidos que disputó esta campaña, apenas perdió uno y suma 10 victorias. Sus figuras son Vítor Roque y José Manuel 'Flaco' López, este último goleador de la presente Libertadores con 11 dianas.

Sin embargo, el presente no es del todo auspicioso para el cuadro paulista: no gana hace cinco partidos en el Brasielirao y está a cinco puntos del líder, que justamente es Flamengo.

Palmeiras apunta a ganar el título de la Copa Libertadores 2025. Foto: AFP.

¿Cómo llega Flamengo?

Por su parte, el 'Mengao' vuelve al Monumental, donde conquistó la primera final única en 2019 venciendo a River Plate y apunta a convertirse nuevamente en monarca de América en el estadio de Universitario de Deportes.

El cuadro carioca no podrá contar con el ecuatoriano Gonzalo Plata, expulsado en la semifinal ante Racing. El equipo dirigido por Filipe Luís se esperanza en Bruno Henrique y Giorgan De Arrascaeta para sumar su cuarta estrella en el máximo torneo de nuestro continente.

Flamengo quiere ser campeón nuevamente en Lima. Foto: AFP.

¿A qué hora juega Palmeiras vs Flamengo?

Conoce horarios y canales para ver partido entre Palmeiras y Flamengo de acuerto a tu país de residencia.

Perú, Colombia y Ecuador: 16:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 18:00

México: 15:00

Estados Unidos: 16:00 (Miami y Nueva York) y 13:00 (Los Ángeles)

España: 22:00

Palmeiras vs Flamengo: canales para ver

Conoce canales y plataformas de streamings para ver el gran final de la Copa Libertadores 2025:

Perú: ESPN, Disney Plus y Pluto TV

Argentina: ESPN, Disney+, FOX Sports y Telefe

Chile: ESPN, Disney+ y Pluto TV

Colombia: ESPN, Disney+ y Pluto TV

Ecuador: ESPN, Disney+ y Pluto TV

Paraguay: ESPN, Disney+ y Pluto TV

Uruguay: ESPN, Disney+ y Pluto TV

Bolivia: ESPN, Disney+ y Pluto TV

Venezuela: ESPN, Disney+ y Pluto TV

México: ESPN 2 y Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports y beIN Sports Connect

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, LaLiga+ y Vamos

Palmeiras vs Flamengo: pronósticos y cuotas de apuesta

Flamengo parte con un ligero favoritismo para imponerse a Palmeiras, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas:

Casas Palmeiras Empate Flamengo Te Apuesto 3.45 2.86 2.44 Betano 3.45 3.00 2.50 Apuesta Total 3.40 2.90 2.42 Inkabet 3.30 3.05 2.42 Stake 3.35 2.90 2.40

Palmeiras vs Flamengo: alineaciones probables

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Murilo; Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan, Piquerez; Flaco López y Vitor Roque.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal y Bruno Henrique.

Palmeiras vs Flamengo: últimos enfrentamientos

Flamengo 3-2 Palmeiras | Brasileirao 2025

Palmeiras 0-2 Flamengo | Brasileirao 2025

Flamengo 1-1 Palmeiras | Brasileirao 2024

Palmeiras 1-0 Flamengo | Copa Brasil 2024

Flamengo 2-0 Palmeiras | Copa Brasil 2024

Palmeiras vs Flamengo: estadio

El partido se disputa en el Estadio Monumental U, recinto propiedad de Universitario de Deportes y que se ubica en el distrito de Ate. La capacidad de este coloso es de 80,093 espectadores.