Flamengo conquistará nuevo récord histórico en Lima si logra ganar la Libertadores ante Palmeiras

Tanto Flamengo como Palmeiras son considerados como los máximos referentes del fútbol brasileño y no por algo ambos han llegado a la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, un dato no muy conocido por los hinchas es que el 'Mengao' tiene una ligera ventaja por encima de su rival.

A pocas horas de llevarse a cabo la final de la Copa Libertadores, en Brasil no solamente se habla de quién podría ser el nuevo campeón, sino también de la historia que tiene detrás de volver a jugar una final en Lima y lo especial que es para Flamengo. Miles de hinchas se congregaron en la capital peruana desde hace varios días para acaparar todas las calles de distritos como Miraflores y Barranco.

Flamengo podría ser el club con más títulos de Libertadores en Lima

Este sábado 29 de noviembre, Flamengo y Palmeiras se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores desde las 4:00 p.m. hora peruana. En caso de que Flamengo logre coronarse como campeón, también se convertirá en el equipo con más trofeos de la Libertadores ganados.

Como se recuerda, el equipo brasileño, también conocido como 'Mengao' le ganó la final a River Plate de Argentina en el 2019 por un marcador de 2-1. Este encuentro también pasó a la historia al convertirse en la primera final a partido único.

Flamengo se coronó campeón en Lima en el 2019 ante River.

Actualmente, Flamengo es líder absoluto del Brasileirao y la escolta es Palmeiras con una diferencia de cinco puntos, por lo que hace suponer que ambos equipos dejarán todo en la cancha en busca del máximo título que les garantiza su espacio en el torneo intercontinental.

Últimos partidos entre Flamengo vs Palmeiras