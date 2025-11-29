0
EN VIVO
Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores
EN DIRECTO
Barcelona vs Alavés por LaLiga

Flamengo conquistará nuevo récord histórico en Lima si logra ganar la Libertadores ante Palmeiras

La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en el Estadio Monumental y Flamengo parte con una pequeña ventaja por encima de Palmeiras. Conoce más detalles.

Jasmin Huaman
Flamengo está cerca de marcar récord histórico en el Estadio Monumental.
Flamengo está cerca de marcar récord histórico en el Estadio Monumental. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Tanto Flamengo como Palmeiras son considerados como los máximos referentes del fútbol brasileño y no por algo ambos han llegado a la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, un dato no muy conocido por los hinchas es que el 'Mengao' tiene una ligera ventaja por encima de su rival.

Palmeiras se enfrenta a Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

PUEDES VER: Palmeiras vs Flamengo EN VIVO, final de Copa Libertadores 2025: pronóstico, a qué hora juega y canales

A pocas horas de llevarse a cabo la final de la Copa Libertadores, en Brasil no solamente se habla de quién podría ser el nuevo campeón, sino también de la historia que tiene detrás de volver a jugar una final en Lima y lo especial que es para Flamengo. Miles de hinchas se congregaron en la capital peruana desde hace varios días para acaparar todas las calles de distritos como Miraflores y Barranco.

Flamengo podría ser el club con más títulos de Libertadores en Lima

Este sábado 29 de noviembre, Flamengo y Palmeiras se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores desde las 4:00 p.m. hora peruana. En caso de que Flamengo logre coronarse como campeón, también se convertirá en el equipo con más trofeos de la Libertadores ganados.

Como se recuerda, el equipo brasileño, también conocido como 'Mengao' le ganó la final a River Plate de Argentina en el 2019 por un marcador de 2-1. Este encuentro también pasó a la historia al convertirse en la primera final a partido único.

Flamengo

Flamengo se coronó campeón en Lima en el 2019 ante River.

Actualmente, Flamengo es líder absoluto del Brasileirao y la escolta es Palmeiras con una diferencia de cinco puntos, por lo que hace suponer que ambos equipos dejarán todo en la cancha en busca del máximo título que les garantiza su espacio en el torneo intercontinental.

Últimos partidos entre Flamengo vs Palmeiras

  • Flamengo (3) - Palmeiras (2) | 19/10/25
  • Palmeiras (0) - Flamengo (2) | 25/05/25
  • Flamengo (1) - Palmeiras (1) | 11/08/24
  • Palmeiras (1) - Flamengo (0) | 07/08/24
  • Flamengo (2) - Palmeiras (0) | 31/07/24

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Palmeiras vs Flamengo EN VIVO, final de Copa Libertadores 2025: pronóstico, a qué hora juega y canales

  2. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol gratis este sábado 29 de noviembre

  3. ¿Dónde ver Palmeiras vs Flamengo EN VIVO y qué canal transmite final de Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano