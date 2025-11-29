0
Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores

Danilo anotó el 1-0 de Flamengo ante Palmeiras y lo acerca a la 'Gloria Eterna'

A los 66 minutos del segundo tiempo, Danilo anotó un golazo de cabeza tras un gran tiro de esquina de Giorgian De Arrascaeta. Flamengo gana 1-0 a Palmeiras.

Luis Blancas
Danilo marca de cabeza el 1-0 de Flamengo ante Palmeiras
Danilo marca de cabeza el 1-0 de Flamengo ante Palmeiras | Composición: Líbero
A los 66 minutos del segundo tiempo, Flamengo ganó un tiro de esquina que al final terminó en gol de Danilo, tras un gran centro del uruguayo Giorgian De Arrascaeta. Un gol que cautivó a todos los hinchas del 'Mengao' que se encuentran en el Estadio Monumental.

Palmeiras vs. Flamengo juegan EN VIVO HOY por la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima, Perú.

PUEDES VER: Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO ONLINE por final de Copa Libertadores 2025

Danilo anotó el 1-0 de Flamengo ante Palmeiras y alborota el Estadio Monumental

Cuando nadie esperaba que en el partido se iba a abrir el marcador, a los 66 minutos de la segunda mitad, Flamengo tuvo una ocasión desde el tiro de esquina que supo aprovechar y terminó en un gol de cabeza de Danilo.

El exdefensor del Real Madrid y Manchester City demostró su jerarquía dentro de la cancha y anotó el gol que podría convertirse en su primera Copa Libertadores y la cuarta para Flamengo.

Video: ESPN

El tanto de Danilo ocasionó que los hinchas del 'Mengao' que se encuentran presentes en el Estadio Monumental de Ate celebren junto a los futbolistas que también dejaron todo el aliento al celebrar el gol del brasileño.

Mientras que, por el contrario, los rostros de los fanáticos de Palmeiras denotan preocupación y tristeza al estar expuestos a no ganar la Copa Libertadores 2025 en Lima.

Si el encuentro acaba en victoria de Flamengo, los brasileños conseguirán su segundo trofeo en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, por lo que sería una constante para el club que viste de rojo y negro.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

