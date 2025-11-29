Carles Puyol sorprendió al negarse a tocar el trofeo de la Copa Libertadores: "No…"

Palmeiras vs Flamengo se enfrentan por la gran final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental U Marathon que luce un lleno total de hinchas. El español Carles Puyol, quien fue uno de los invitados de lujo, sorprendió al protagonizar un llamativo momento en la cancha.

Y es que el excapitán de la selección española se negó a cargar el trofeo luego que Felipe Melo le ofreció cuando pasaba junto al también histórico brasileño Julio César. Como era de esperarse, el curioso momento captó la atención de los hinchas en el recinto deportivo y los televidentes.

Carles Puyol se hizo presente en el Palmeiras vs Flamengo

Cabe mencionar que la Conmebol mandó al terreno de juego a las leyendas del fútbol para mostrar la copa ante los miles de hinchas; sin embargo, el exdefensa de Barcelona, quien los acompañaba, rechazó portarla tal como pudo verse en imágenes de la transmisión.

“No, no”, se le oye a Carles Puyol, por lo que Felipe Melo y Julio César siguieron su camino. Como se recuerda, la leyenda española nunca jugó la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana, un respeto que no dudó en demostrarlo ante los aficionados que esperaban por el inicio del encuentro.

Periodistas de ESPN se rindieron ante el Estadio Monumental

"Un estadio que, a partir de la ampliación del Estadio Monumental de River Plate, pasó a ser el segundo más grande de Latinoamérica. Es un estadio bellísimo (Monumental de Perú)", dijo la periodista argentina Alina Moine durante la transmisión de la previa. Asimismo, su colega que la acompañaba complementó: "Es un estadio realmente muy bonito y también uno de los más importantes. El Maracaná quedó por debajo en cantidad de espectadores".