0
EN VIVO
Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores

Carles Puyol sorprendió al negarse a tocar el trofeo de la Copa Libertadores: "No…"

La exfigura de Barcelona, Carles Puyol, tuvo inesperada reacción con el trofeo cuando le entregaron para cargarlo previo al Palmeiras vs Flamengo.

Erickson Acuña
Carles Puyol protagonizó una llamativa escena en el Palmeiras vs Flamengo.
Carles Puyol protagonizó una llamativa escena en el Palmeiras vs Flamengo. | ESPN
COMPARTIR

Palmeiras vs Flamengo se enfrentan por la gran final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental U Marathon que luce un lleno total de hinchas. El español Carles Puyol, quien fue uno de los invitados de lujo, sorprendió al protagonizar un llamativo momento en la cancha. 

Periodistas de ESPN dieron rotundo calificativo al Monumental previo a la final

PUEDES VER: Periodistas de ESPN quedaron impactados con el Monumental y así lo calificaron: "Es el segundo..."

Y es que el excapitán de la selección española se negó a cargar el trofeo luego que Felipe Melo le ofreció cuando pasaba junto al también histórico brasileño Julio César. Como era de esperarse, el curioso momento captó la atención de los hinchas en el recinto deportivo y los televidentes.

Carles Puyol se hizo presente en el Palmeiras vs Flamengo

Cabe mencionar que la Conmebol mandó al terreno de juego a las leyendas del fútbol para mostrar la copa ante los miles de hinchas; sin embargo, el exdefensa de Barcelona, quien los acompañaba, rechazó portarla tal como pudo verse en imágenes de la transmisión.

“No, no”, se le oye a Carles Puyol, por lo que Felipe Melo y Julio César siguieron su camino. Como se recuerda, la leyenda española nunca jugó la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana, un respeto que no dudó en demostrarlo ante los aficionados que esperaban por el inicio del encuentro.

Periodistas de ESPN se rindieron ante el Estadio Monumental

"Un estadio que, a partir de la ampliación del Estadio Monumental de River Plate, pasó a ser el segundo más grande de Latinoamérica. Es un estadio bellísimo (Monumental de Perú)", dijo la periodista argentina Alina Moine durante la transmisión de la previa. Asimismo, su colega que la acompañaba complementó: "Es un estadio realmente muy bonito y también uno de los más importantes. El Maracaná quedó por debajo en cantidad de espectadores".

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Partido de Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO por final de Copa Libertadores 2025

  2. ¿Dónde ver el partido de Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano