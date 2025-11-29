- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Flamengo
- Barcelona vs Alavés
- América vs Monterrey
- WWE
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
Periodistas de ESPN quedaron impactados con el Monumental y así lo calificaron: "Es el segundo..."
El Estadio Monumental será escenario de la gran final de la Libertadores entre Palmeiras vs Flamengo, y los periodistas de ESPN no se guardaron nada en sus comentarios sobre el recinto de Universitario.
La gran final de la Copa Libertadores 2025 está cada vez más cerca de disputarse, y por eso, en la antesala del duelo entre Palmeiras y Flamengo, los periodistas de ESPN quedaron impactados con el recinto donde se jugará este gran partido: estamos hablando del Estadio Monumental de Universitario de Deportes.
PUEDES VER: Palmeiras vs Flamengo EN VIVO HOY: pronóstico, a qué hora y dónde ver la final de Copa Libertadores
Periodistas de ESPN dieron rotundo calificativo al Estadio Monumental previo a la final de la Copa Libertadores
En la previa de la final entre Palmeiras y Flamengo, los periodistas de ESPN que transmiten los antecedentes del gran partido no se guardaron nada y dieron un rotundo calificativo al Estadio Monumental de Ate.
La periodista argentina Alina Moine comenzó hablando del recinto que acogerá la conclusión de la 'Gloria Eterna' y se quedó asombrada por la gran cantidad de hinchas que podrán presenciar este duelo.
Video: ESPN
"Un estadio que, a partir de la ampliación del Estadio Monumental de River, pasó a ser el segundo más grande de Latinoamérica. Es un estadio bellísimo (Monumental de Perú)", afirmó.
En sus palabras, Moine deja en claro que el estadio de Universitario de Deportes fue el más grande de toda Sudamérica, pero debido a la mejora del Monumental de River, pasó a ser el segundo, aunque por encima del mítico Maracaná.
Además, mencionó que el Estadio Monumental de Ate le parece muy bonito, por lo que se quedó admirada por los detalles que tiene el coloso de la escuadra crema que recibirá a más de 80 mil hinchas brasileños.
Por otro lado, su acompañante comunicador también expresó su impresión por la gran cantidad de fanáticos que ingresaron y disfrutaron de la gran final entre Palmeiras y Flamengo.
"Es un estadio realmente muy bonito y también uno de los más importantes. El Maracaná quedó por debajo en cantidad de espectadores", concluyó.
En conclusión, esto significa que, para los periodistas argentinos, el Estadio Monumental de Universitario de Deportes es un recinto impresionante que pocos clubes poseen.
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Periodistas de ESPN quedaron impactados con el Monumental y así lo calificaron: "Es el segundo..."
- 2
¿Qué canal va a pasar el partido Palmeiras vs Flamengo EN VIVO ONLINE por final de Libertadores?
- 3
Palmeiras vs Flamengo EN VIVO HOY: pronóstico, a qué hora y dónde ver la final de Copa Libertadores 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90