Periodistas de ESPN quedaron impactados con el Monumental y así lo calificaron: "Es el segundo..."

La gran final de la Copa Libertadores 2025 está cada vez más cerca de disputarse, y por eso, en la antesala del duelo entre Palmeiras y Flamengo, los periodistas de ESPN quedaron impactados con el recinto donde se jugará este gran partido: estamos hablando del Estadio Monumental de Universitario de Deportes.

Periodistas de ESPN dieron rotundo calificativo al Estadio Monumental previo a la final de la Copa Libertadores

En la previa de la final entre Palmeiras y Flamengo, los periodistas de ESPN que transmiten los antecedentes del gran partido no se guardaron nada y dieron un rotundo calificativo al Estadio Monumental de Ate.

La periodista argentina Alina Moine comenzó hablando del recinto que acogerá la conclusión de la 'Gloria Eterna' y se quedó asombrada por la gran cantidad de hinchas que podrán presenciar este duelo.

Video: ESPN

"Un estadio que, a partir de la ampliación del Estadio Monumental de River, pasó a ser el segundo más grande de Latinoamérica. Es un estadio bellísimo (Monumental de Perú)", afirmó.

En sus palabras, Moine deja en claro que el estadio de Universitario de Deportes fue el más grande de toda Sudamérica, pero debido a la mejora del Monumental de River, pasó a ser el segundo, aunque por encima del mítico Maracaná.

Además, mencionó que el Estadio Monumental de Ate le parece muy bonito, por lo que se quedó admirada por los detalles que tiene el coloso de la escuadra crema que recibirá a más de 80 mil hinchas brasileños.

Por otro lado, su acompañante comunicador también expresó su impresión por la gran cantidad de fanáticos que ingresaron y disfrutaron de la gran final entre Palmeiras y Flamengo.

"Es un estadio realmente muy bonito y también uno de los más importantes. El Maracaná quedó por debajo en cantidad de espectadores", concluyó.

En conclusión, esto significa que, para los periodistas argentinos, el Estadio Monumental de Universitario de Deportes es un recinto impresionante que pocos clubes poseen.