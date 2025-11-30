Flamengo y la exorbitante suma que recibió tras coronarse campeón de la Copa Libertadores 2025

Flamengo volvió a levantar la ‘gloria eterna’ en el Estadio Monumental tras vencer por 1-0 a Palmeiras en la gran final. Gracias al gol de Danilo, el ‘Mengao’ se convirtió en el equipo brasileño con más títulos de la Copa Libertadores, sumando un nuevo capítulo histórico a su palmarés. Tras esta hazaña, el cuadro carioca también obtuvo una millonaria recompensa económica por su participación.

¿Cuánto ganó Flamengo por ser campeón de la Copa Libertadores 2025?

La Conmebol informó que Flamengo recibió 24 millones de dólares solo por ganar la final ante Palmeiras, una cifra récord para el certamen de clubes más prestigioso a nivel sudamericano. Sin embargo, este no fue el único ingreso del ‘Mengao’.

Si se consideran las ganancias obtenidas en todas las fases previas, el monto total es mucho mayor. Teniendo en cuanta los premios que otorga la Conmebol, Flamengo obtuvo 6 millones de dólares por participar en la fase de grupos, además de 900 mil dólares por cada victoria en esa instancia.

Flamengo ganó 24 millones de dólares por ganar la final de la Copa Libertadores.

A ello se suman los premios por avanzar en las etapas eliminatorias: octavos, cuartos de final y semifinales, que en conjunto representan 5,25 millones de dólares. Finalmente, sumando los 24 millones por consagrarse campeón, Flamengo acumuló un total de 36,15 millones de dólares solo por su campaña en la Copa Libertadores 2025.

Flamengo sumó millones en sus arcas en el 2025

La temporada 2025 fue especialmente lucrativa para Flamengo. Además de la Libertadores, el equipo disputó el Mundial de Clubes de la FIFA, en el que llegó hasta octavos de final y obtuvo un premio de 27 millones de dólares por su participación.

Como si fuera poco, el título continental también le otorgó la clasificación a la Copa Intercontinental de Clubes de la FIFA, que se jugará en Qatar, donde el ‘Mengao’ tendrá una nueva oportunidad para seguir incrementando sus ingresos internacionales.