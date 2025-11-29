Mariano Closs sorprende con rotundo calificativo al Monumental en plena transmisión: "Estadio…"

Palmeiras y Flamengo se enfrentaron por la gran final de la Copa Libertadores 2025, siendo uno de los partidos más esperados por los hinchas de ambos equipos; sin embargo, el primer tiempo no tuvo el brillo esperado y las reacciones no tardaron en aparecer. En ese contexto, Mariano Closs se pronunció.

Y es que cuando muchos esperaban que sería una parte inicial llena de muchas emociones en ambas áreas, ninguno de los dos supo abrir el marcador y se fueron al descanso con el empate sin goles. Precisamente, sobre el final del primer tiempo, el periodista argentino analizó los 45 minutos, mencionando al recinto deportivo.

¿Qué dijo Mariano Closs durante el Palmeiras vs Flamengo?

"Maravilloso estadio, maravillosa panorámica pero el partido no tanto", señaló el reconocido periodista durante la transmisión vía ESPN, la cual conducía junto a Diego Latorre. Tras ello, se fueron al corte comercial, mientras los jugadores se dirigían a los vestuarios luego del pitazo del árbitro dando por concluido la parte inicial.

Para la etapa complementaria, Danilo da Silva se encargó de abrir el marcador con un golazo de cabeza, venciendo al arquero Carlos Miguel. Pese a que el 'Verdao' intentó el empate durante todo el segundo tiempo, el gol no llegó y el 'Mengao' se quedó con la victoria, conquistando así el título de la Conmebol.

Periodistas de ESPN se rindieron ante el Estadio Monumental

"Un estadio que, a partir de la ampliación del Estadio Monumental de River Plate, pasó a ser el segundo más grande de Latinoamérica. Es un estadio bellísimo (Monumental de Perú)", dijo la periodista argentina Alina Moine durante la transmisión de la previa. Asimismo, su colega que la acompañaba complementó: "Es un estadio realmente muy bonito y también uno de los más importantes. El Maracaná quedó por debajo en cantidad de espectadores".