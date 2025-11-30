Flamengo dejó categórico mensaje sobre el Monumental tras ganar la Copa Libertadores: "Segundo..."

Flamengo venció por la mínima a Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores 2025, gracias a un gol de Danilo en el segundo tiempo. El ‘Mengao’ volvió a levantar el título más importante de clubes de la Conmebol en el Estadio Monumental de Universitario. Tras esta hazaña, el cuadro ‘rojinegro’ dejó un contundente mensaje sobre su visita al recinto de Ate.

Una final cargada de tensión se vivió en Ate, donde Flamengo mostró un gran rendimiento para conseguir su cuarta estrella de la Copa Libertadores, convirtiéndose en el equipo brasileño con más títulos del certamen y logrando su segunda consagración en el Monumental. Este hecho motivó al ‘Mengao’ a compartir un mensaje especial dedicado al estadio de la ‘U’.

Flamengo dejó categórico mensaje sobre el Estadio Monumental

Ocurre que Flamengo reaccionó a una publicación dedicada al Estadio Monumental, un recinto que se ha vuelto emblemático para el conjunto brasileño. En la imagen aparece la frase: “No es mi casa pero conozco mi camino”, haciendo alusión a los dos títulos que el equipo consiguió allí.

Ante ello, la cuenta en inglés de Flamengo en 'X' compartió la fotografía y añadió el mensaje: “¿Podemos llamarlo ya nuestro segundo hogar?”, una muestra del cariño que el club le tomó al estadio de Universitario luego de volver a coronarse en el coloso crema.

Flamengo dejó especial mensaje sobre el Estadio Monumental.

Cabe recordar que este es el segundo título que Flamengo obtiene en el Monumental de Ate, luego de vencer 2-1 a River Plate en la final de 2019, la primera definición de la Libertadores que se disputó en territorio peruano.

¿Cuánto ganó Flamengo por ganar la Copa Libertadores 2025?

Flamengo obtuvo 24 millones de dólares únicamente por ganar la final ante Palmeiras, una cifra récord para el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica. Sin embargo, ese no fue su único ingreso. Al considerar todos los premios acumulados antes del partido decisivo, el ‘Mengao’ alcanzó 12,15 millones de dólares adicionales en las fases previas. En total, cerró su participación con 36,15 millones ganados a lo largo de toda la competencia.