Insólito: Palmeiras y la maldición que recibió al no poder campeonar la Copa Libertadores

Se acabó el sueño. Palmeiras perdió ante Flamengo tras el golazo de Danilo da Silva de cabeza y no pudo conquistar la Copa Libertadores 2025. El encuentro disputado en el Estadio Monumental tuvo emociones por momentos, pero el ‘Mengao’ se quedó con el triunfo, por lo que muchos amantes de este deporte no dudaron en referirse a una ‘maldición’ que cayó en el ‘Verdao’.

El equipo de Abel Ferreira llegó al Perú enfocado en quedarse con la victoria que le permita alzar el trofeo de la Conmebol tras una buena campaña; sin embargo, esto no se dio para tristeza de sus hinchas. En ese contexto, se reveló un hecho inédito que pocos notaron respecto al resultado obtenido por el cuadro de Sao Paulo.

Palmeiras y una sorprendente hecho que los hinchas no esperaban

Se trata de una histórica maldición que se cumplió con Palmeiras tras perder ante Flamengo. Resulta que el equipo que gana todos sus partidos en fase de grupos de la Copa Libertadores, nunca ha salido campeón. Según las estadísticas del medio TyC Sports de Argentina, aquel club que logró sumar puntaje perfecto en dicha etapa ni siquiera pudo llegar a disputar la gran final.

Cabe señalar que desde que se creó el actual formato de este certamen, aquel conjunto que logró los 18 puntos no pudo coronarse, pues ya han pasado décadas desde que se afronta este torneo y ningún equipo ha podido cortar la mala racha internacional.

Como se recuerda, el ‘Verdao’ logró el puntaje ideal a inicios del año y lo ‘arrastró’ hasta la última instancia. Aunque se trata de un hecho supersticioso para muchos hinchas, para otros no dejar de llamar la atención por el resultado final.

La 'maldición' en Copa Libertadores que afectó a Palmeiras | Captura: TyC Sports

La maldición que Palmeiras no pudo romper

Durante la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras ganó los seis partidos, convirtiendo 17 goles. Con triunfos en la ida y vuelta ante Sporting Cristal (3-2 y 6-0), Cerro Porteño (1-0 y 2-0) y Bolívar (3-2 y 2-0) logró clasificar a los octavos de final.