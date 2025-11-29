- Hoy:
Universitario saludó a Flamengo tras ganar la Copa Libertadores 2025 a Palmeiras: "Siempre..."
Flamengo también respondió de forma contundente al mensaje de Universitario de Deportes tras coronarse campeones de la Copa Libertadores 2025.
Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras ganar 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. Tras ello, la escuadra crema salió a relucir un mensaje a los campeones con un rotundo saludo a través de sus redes sociales.
PUEDES VER: ¡Histórico! Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras
Flamengo dio fuerte comentario a Universitario tras salir campeones de la Copa Libertadores
El 'Mengao' agradeció de forma pública a Universitario por haberles brindado el Estadio Monumental para que festejen por segunda vez una Copa Libertadores, tal como sucedió en 2019 y ahora en 2025.
A esto, la escuadra merengue no se quedó callado y también le respondió a Flamengo con un afectuoso saludo, calificando a los brasileños como hermanos.
Universitario dio rotundo mensaje a Flamengo tras salir campeón de la Copa Libertadores.
"Gracias, causitas, por prestarnos la casa (Monumental) para el festejo otra vez, Universitario", se puede leer en el X del cuadro campeón. Mientras, la escuadra peruana respondió: "¡Siempre bienvenidos a nuestra casa, el Estadio Monumental, queridos hermanos de Flamengo", acotaron.
No cabe duda de que ambas instituciones se tienen mucho respeto, especialmente por las coincidencias que comparten, como las dos ediciones de la Copa Libertadores en las que el Flamengo se coronó campeón en el estadio de Universitario de Deportes.
Es importante mencionar que en el año 2019, los brasileños vencieron por 2-1 a River Plate en una grandiosa noche de Gabriel Barbosa tras anotar un doblete y alzar la 'Gloria Eterna' en Lima. Ahora, lograron lo mismo, pero ante Palmeiras, en donde Danilo fue el héroe al anotar el 1-0 que fue gritado por todo el Estadio Monumental.
