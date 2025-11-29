0
LO ÚLTIMO
Flamengo es el nuevo campeón de la Copa Libertadores 2025

Universitario saludó a Flamengo tras ganar la Copa Libertadores 2025 a Palmeiras: "Siempre..."

Flamengo también respondió de forma contundente al mensaje de Universitario de Deportes tras coronarse campeones de la Copa Libertadores 2025.

Luis Blancas
Universitario dio fuerte mensaje a Flamengo tras salir campeón de la Copa Libertadores
Universitario dio fuerte mensaje a Flamengo tras salir campeón de la Copa Libertadores | Composición: Líbero
COMPARTIR

Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras ganar 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. Tras ello, la escuadra crema salió a relucir un mensaje a los campeones con un rotundo saludo a través de sus redes sociales.

Palmeiras vs. Flamengo juegan EN VIVO HOY por la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima, Perú.

PUEDES VER: ¡Histórico! Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras

Flamengo dio fuerte comentario a Universitario tras salir campeones de la Copa Libertadores

El 'Mengao' agradeció de forma pública a Universitario por haberles brindado el Estadio Monumental para que festejen por segunda vez una Copa Libertadores, tal como sucedió en 2019 y ahora en 2025.

A esto, la escuadra merengue no se quedó callado y también le respondió a Flamengo con un afectuoso saludo, calificando a los brasileños como hermanos.

universitario flamengo

Universitario dio rotundo mensaje a Flamengo tras salir campeón de la Copa Libertadores.

"Gracias, causitas, por prestarnos la casa (Monumental) para el festejo otra vez, Universitario", se puede leer en el X del cuadro campeón. Mientras, la escuadra peruana respondió: "¡Siempre bienvenidos a nuestra casa, el Estadio Monumental, queridos hermanos de Flamengo", acotaron.

No cabe duda de que ambas instituciones se tienen mucho respeto, especialmente por las coincidencias que comparten, como las dos ediciones de la Copa Libertadores en las que el Flamengo se coronó campeón en el estadio de Universitario de Deportes.

Es importante mencionar que en el año 2019, los brasileños vencieron por 2-1 a River Plate en una grandiosa noche de Gabriel Barbosa tras anotar un doblete y alzar la 'Gloria Eterna' en Lima. Ahora, lograron lo mismo, pero ante Palmeiras, en donde Danilo fue el héroe al anotar el 1-0 que fue gritado por todo el Estadio Monumental.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Cusco FC remece el mercado al fichar a campeones con Universitario y Sporting Cristal para el 2026

  2. Alianza Lima busca remecer el mercado de pases firmando a delantero valorizado en 2 millones

  3. Universitario ganó 4-3 a Inter Miami y subió al podio en importante torneo internacional

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano