Vitor Roque anotó el 3-0 de Palmeiras sobre Universitario | ESPN

Vitor Roque y su gran definición para poner el 3-0 de Palmeiras sobre Universitario

Vitor Roque definió de gran manera para anotar el 3-0 de Palmeiras sobre Universitario en el Estadio Monumental. En el primer tiempo, el cuadro brasileño impone condiciones.

Jesús Yupanqui
