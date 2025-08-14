La racha negativa de Universitario en torneos Conmebol que buscará revertir ante Palmeiras

Universitario de Deportes deberá derrotar a Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 si quiere seguir soñando con su primer título internacional, pero en plena llave con la escuadra brasileña recibió una trágica noticia sobre su historia en la competición continental, ya que jamás ha podido ganar un 'mata mata' luego de haber atravesado la Fase de Grupos.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Alianza Lima vs U Católica por la vuelta de octavos de Copa Sudamericana

La cuenta Son datos no opiniones brindó una estadística sumamente preocupante para los cremas, incluso para los más ilusionados con acceder a los cuartos de final, aunque dicen que las rachas están para romperse y precisamente eso intentará hacer el elenco dirigido por Jorge Fossati en esta oportunidad. Resulta que los cremas siempre han perdido en instancias finales desde que el principal certamen de la Conmebol adquirió el nuevo formato en 1988.

"Universitario nunca ha ganado un 'mata mata' después de superar la Fase de Grupos de Copa Libertadores. Disputó un total de nueve y en todas fracasó", indicó, dejando claro que la 'U' no la pasa bien cada vez que llega a etapas decisivas como octavos de final en adelante. La última vez que llegó lejos fue en el 2011, cuando cayó ante Sao Paulo por penales y no clasificó a cuartos de final.

Universitario se juega la vida ante Palmeiras.

Sin embargo, si contamos todas las competiciones Conmebol que han existido hasta la fecha, incluyendo la Copa Merconorte, Universitario ha afrontado 32 'mata mata' y ganó 8 de ellos. Pese a esta mejora en la estadística, los merengues solo han superado una llave de esta característica de las 16 veces que inició como local. Precisamente en esta oportunidad arranca jugando en el Estadio Monumental contra Palmeiras.

¿Cómo clasificó Universitario a la final de 1972?

Si te preguntas entonces cómo fue posible que Universitario clasifique a la final de la Copa Libertadores en 1972, resulta que en aquel entonces habían Fase 1 y Fase 2. En la primera jugaban 19 equipos divididos en cinco grupos y aquellos clubes que terminaban líderes accedían a la segunda ronda, donde eran Grupo A y Grupo B. Los punteros de cada zona disputaban la final, es decir que no hubo 'mata mata' hasta que perdió con Independiente 2-1 a duelo único y por ello Sporting Cristal le da más valor a su subcampeonato de 1997, donde sí atravesaron todas las fases tradicionales hasta llegar a la gran final.