¡Van por el título! Universitario sumó tres puntos y se convirtió en el único líder del torneo

Universitario atraviesa un gran momento deportivo. Pelean por el tricampeonato, en la Liga Femenina están líderes y en la Liga 3 clasificaron a instancias decisivas. En menores, el objetivo es consolidar el proyecto, por ello, sus hinchas celebran cada resultado positivo alcanzado en dicha categoría.

Por la séptima fecha del Grupo A del Torneo Juvenil Sub-18, Universitario goleó 6-0 a Alianza Atlético en Campo Mar. Gracias a este resultado, los cremas sumaron 15 puntos y son los únicos líderes de su grupo.

Universitario goleó a Alianza Atlético

A los 30 minutos, Adam James abrió el marcador para Universitario. Gonzalo Álvarez puso el 2-0. Adrián Cáceres fue la gran figura del compromiso tras anotar un doblete (41' y 47').

Sandro Cometivos (65') y Frankchesco García (79') también colocaron su nombre en el marcador. La 'U' registra 13 goles a favor y cuatro en contra en el campeonato. UTC quedó en el segundo lugar con 12 unidades.

Tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Juvenil U18