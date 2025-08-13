- Hoy:
¡Van por el título! Universitario sumó tres puntos y se convirtió en el único líder del torneo
Universitario de Deportes sumó tres puntos y se convirtió en el único líder del torneo peruano. Los cremas se ilusionan con lograr el título.
Universitario atraviesa un gran momento deportivo. Pelean por el tricampeonato, en la Liga Femenina están líderes y en la Liga 3 clasificaron a instancias decisivas. En menores, el objetivo es consolidar el proyecto, por ello, sus hinchas celebran cada resultado positivo alcanzado en dicha categoría.
Por la séptima fecha del Grupo A del Torneo Juvenil Sub-18, Universitario goleó 6-0 a Alianza Atlético en Campo Mar. Gracias a este resultado, los cremas sumaron 15 puntos y son los únicos líderes de su grupo.Universitario goleó a Alianza Atlético
A los 30 minutos, Adam James abrió el marcador para Universitario. Gonzalo Álvarez puso el 2-0. Adrián Cáceres fue la gran figura del compromiso tras anotar un doblete (41' y 47').
Sandro Cometivos (65') y Frankchesco García (79') también colocaron su nombre en el marcador. La 'U' registra 13 goles a favor y cuatro en contra en el campeonato. UTC quedó en el segundo lugar con 12 unidades.
Tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Juvenil U18
|Equipos
|PJ
|PTS
|1 Universitario
|6
|15
|2 UTC
|6
|12
|3 Atlético Grau
|7
|11
|4 Juan Pablo II
|7
|8
|5 Comerciantes Unidos
|7
|5
|6 Alianza Atlético
|7
|3
