0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por los octavos de Copa Sudamericana
EN VIVO
Bolívar vs Cienciano HOY, por Copa Sudamericana

¡Van por el título! Universitario sumó tres puntos y se convirtió en el único líder del torneo

Universitario de Deportes sumó tres puntos y se convirtió en el único líder del torneo peruano. Los cremas se ilusionan con lograr el título.

Jesús Yupanqui
Universitario sumó tres puntos y es el nuevo líder del Torneo
Universitario sumó tres puntos y es el nuevo líder del Torneo | Universitario
COMPARTIR

Universitario atraviesa un gran momento deportivo. Pelean por el tricampeonato, en la Liga Femenina están líderes y en la Liga 3 clasificaron a instancias decisivas. En menores, el objetivo es consolidar el proyecto, por ello, sus hinchas celebran cada resultado positivo alcanzado en dicha categoría.

Fue campeón con Universitario y ahora declaró su amor por FBC Melgar: "Mi casa"

PUEDES VER: Fue campeón con Universitario y ahora declaró su amor por FBC Melgar: "Mi casa"

Por la séptima fecha del Grupo A del Torneo Juvenil Sub-18, Universitario goleó 6-0 a Alianza Atlético en Campo Mar. Gracias a este resultado, los cremas sumaron 15 puntos y son los únicos líderes de su grupo.

Universitario goleó a Alianza Atlético

A los 30 minutos, Adam James abrió el marcador para Universitario. Gonzalo Álvarez puso el 2-0. Adrián Cáceres fue la gran figura del compromiso tras anotar un doblete (41' y 47').

Sandro Cometivos (65') y Frankchesco García (79') también colocaron su nombre en el marcador. La 'U' registra 13 goles a favor y cuatro en contra en el campeonato. UTC quedó en el segundo lugar con 12 unidades.

Tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Juvenil U18

EquiposPJPTS
1 Universitario615
2 UTC612
3 Atlético Grau711
4 Juan Pablo II78
5 Comerciantes Unidos75
6 Alianza Atlético73

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Universitario da el batacazo e inscribe a 2 nuevos refuerzos para la Copa Libertadores 2025

  2. Fue campeón con Universitario y ahora declaró su amor por FBC Melgar: "Mi casa"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano