Ex Universitario dio el batacazo tras firmar con club español por una temporada: "Seguimos"

El mercado de pases sigue desatando sorpresas entre los hinchas. En los últimos días, se conoció que destacada figura nacional, que militó en Universitario de Deportes, continuará su carrera en el fútbol europeo. Como era de esperarse, la noticia emocionó a más de un fanático.

Mediante sus redes sociales, Unión Deportiva Collerense informó que llegó a un acuerdo con Nahomi Martínez. "Seguimos capítulo de fichajes de nuestro equipo femenino de 3 RFEF", expresó el cuadro español.

Nahomi Martínez seguirá su carrera en el fútbol español

Martínez llegó a Collerense en los primeros meses del 2025. Tras brillar en la 'U', la atacante decidió dar el salto al exterior y cumplió con las expectativas, por ello el equipo que milita en la tercera del fútbol español decidió renovar el vínculo contractual.

Es importante señalar que Nahomi Martínez militó por cuatro años consecutivos en Universitario, logrando el título nacional en el 2023, donde fue figura y cumplió importante rol en el equipo.

La trayectoria de Nahomi Martínez

Nahomi Martínez inició su carrera deportiva en Alianza Lima, donde estuvo dos años. Luego, se sumó a Fuerza Cristal (hoy es Sporting Cristal). Tras romperla en el cuadro celeste, la jugadora nacional se convirtió en el flamante refuerzo de Universitario.