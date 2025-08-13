Binacional remece el mercado y anuncia a delantero que sonó como fichaje de Alianza: "Bienvenido"

Estamos a muy pocos días del cierre del libro de pases en el Perú y las escuadras nacionales no escatiman en la llegada de sus flamantes fichajes para pelear por el título de esta temporada. En esa línea, ahora Deportivo Binacional dio el golpe en el mercado tras presentar por todo lo alto a un delantero que pudo haber llegado a Alianza Lima.

Binacional oficializó el fichaje de Jeisson Martínez

Se trata de Jeisson Martínez. Mediante sus redes sociales, el 'Poderoso del Sur' confirmó la incorporación del atacante peruano que viene de tener una amplia trayectoria en Europa. Su último club fue, Tudelano de la Tercera División de España.

"Bienvenido, Martínez", precisó el conjunto de Juliaca en su cuenta oficial de 'X'. Su arribo a Binacional fortalece de gran manera la ofensiva del cuadro de Claudio Bustamante, con el objetivo de salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Binacional hizo oficial la contratación de Jeisson Martínez/Foto: X

¿Quién es Jeisson Martínez?

Jeisson Martínez es un jugador de 30 años, de nacionalidad peruana que se formó en Sporting Cristal. Sin embargo, la mayoría de su trayectoria profesional fue en equipos del fútbol ibérico. Así también, en la época de Juan Reynoso, se encontró en órbita de la selección peruana.

Jeisson Martínez sonó como posible refuerzo de Alianza Lima

Durante el mercado de pases del Torneo Clausura 2024, el atacante nacional fue voceado como posible fichaje de Alianza Lima. En aquel entonces, se encontraba como agente libre tras haber finalizado su contrato con R. Majadahonda de la cuarta división de España.

Jeisson Martínez: ¿en qué equipos ha jugado?

Les presentamos los clubes donde ha jugado el delantero Jeisson Martínez desde el inicio de su carrera profesional.