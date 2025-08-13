- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs U Católica
- Bolívar vs Cienciano
- Cerro vs Estudiantes
- PSG vs Tottenham
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
Binacional remece el mercado y anuncia a delantero que sonó como fichaje de Alianza: "Bienvenido"
¡No es Gianluca Lapadula! En pleno mercado de pases 2025, Deportivo Binacional se aseguró con un refuerzo de talla internacional que fue vinculado a Alianza Lima.
Estamos a muy pocos días del cierre del libro de pases en el Perú y las escuadras nacionales no escatiman en la llegada de sus flamantes fichajes para pelear por el título de esta temporada. En esa línea, ahora Deportivo Binacional dio el golpe en el mercado tras presentar por todo lo alto a un delantero que pudo haber llegado a Alianza Lima.
PUEDES VER: Mr. Peet reveló que jugadores de Perú impidieron fichaje de Lapadula a Alianza: "Tenía acuerdo..."
Binacional oficializó el fichaje de Jeisson Martínez
Se trata de Jeisson Martínez. Mediante sus redes sociales, el 'Poderoso del Sur' confirmó la incorporación del atacante peruano que viene de tener una amplia trayectoria en Europa. Su último club fue, Tudelano de la Tercera División de España.
"Bienvenido, Martínez", precisó el conjunto de Juliaca en su cuenta oficial de 'X'. Su arribo a Binacional fortalece de gran manera la ofensiva del cuadro de Claudio Bustamante, con el objetivo de salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.Binacional hizo oficial la contratación de Jeisson Martínez/Foto: X
¿Quién es Jeisson Martínez?
Jeisson Martínez es un jugador de 30 años, de nacionalidad peruana que se formó en Sporting Cristal. Sin embargo, la mayoría de su trayectoria profesional fue en equipos del fútbol ibérico. Así también, en la época de Juan Reynoso, se encontró en órbita de la selección peruana.
Jeisson Martínez sonó como posible refuerzo de Alianza Lima
Durante el mercado de pases del Torneo Clausura 2024, el atacante nacional fue voceado como posible fichaje de Alianza Lima. En aquel entonces, se encontraba como agente libre tras haber finalizado su contrato con R. Majadahonda de la cuarta división de España.
Jeisson Martínez: ¿en qué equipos ha jugado?
Les presentamos los clubes donde ha jugado el delantero Jeisson Martínez desde el inicio de su carrera profesional.
- Sporting Cristal Sub 20
- R. Majadahonda (España)
- Alcobendas (España)
- Aravaca CF (España)
- Real Murcia (España)
- CF Fuenlabrada (España)
- Ararat-Armenia
- Albacete (España)
- UD Melilla (España)
- CD Tudelano (España)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90