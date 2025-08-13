Mr. Peet reveló que jugadores de Perú impidieron fichaje de Lapadula a Alianza: "Tenía acuerdo..."

Uno de los delanteros que fue voceado para llegar a Sporting Cristal en pleno mercado de pases 2025 es Gianluca Lapadula. El futbolista no la pasa bien en su actual escuadra, Spezia de Italia, razón por la cual, los rumores sobre una posible llegada al Perú cobraban fuerza.

Mr. Peet contó que Gianluca Lapadula pudo haber fichado por Alianza Lima

En medio de este escenario, el periodista deportivo Peter Arévalo señaló en el programa de YouTube, 'A Presión con Mr. Peet' que en la temporada 2024, el 'Bambino' se encontró a un paso de fichar por los blanquiazules e incluso pudo haber sido el mejor pagado en la Liga 1; no obstante, jugadores de la selección peruana terminaron frustrando su arribo a La Victoria.

Gianluca Lapadula pudo haber llegado a Alianza Lima en la temporada 2024/Foto: LÍBERO

"(Gianluca) Lapadula estaba muy cerca de llegar al fútbol peruano, ya tenía un acuerdo verbal y económico, que iba a ser el salario más alto del fútbol peruano, con Alianza Lima, pero algunas cosas no le gustaron cuando llegó a jugar con la selección en el inicio de la era Fossati; sumado a que algunos compañeros de selección intentaron convencerlo de que no fiche por Alianza", sostuvo.

En tal sentido, el narrador deportivo agregó que inclusive, durante las negociaciones, el experimentado atacante tuvo que viajar al Perú, ya que había sido convocado a la 'Bicolor'. Aún así, y con todo lo antes mencionado prefirió continuar en su equipo.

"El primer partido de la era Fossati es en Matute. Antes de eso, ya se había dado la conversación y todo se definía con la visita de Lapadula en Lima para estos partidos. Lapadula queda maravillado y tiene contacto con jugadores que precisamente no son de Alianza. Lo invitan a un almuerzo, lo llevan al complejo, le enseñan las canchas de fútbol que tienen, le sacan una reunión con Ferrari. Lapadula le dice lo que Alianza le ofreció; le dicen, yo te ofrezco esto y lo hacen posar con la camiseta de Universitario", finalizó Mr. Peet.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Gianluca Lapadula en Spezia?

Todo indicaría que el delantero de la 'Blanquirroja' no seguirá en Spezia de la Serie B de Italia. Como se conoce, 'Lapagol' no fue parte de la pretemporada del club, motivo por el cual, la directiva y el jugador vienen finiquitando detalles para acordar su salida. ¿Su destino? Se especula que podría estar nuevamente en Pescara.