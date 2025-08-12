Alianza Lima confirmó ampliación del Estadio Alejandro Villanueva: "Que aumente mínimo a..."

El gerente general de Alianza Lima, Fernando Cabada, sorprendió a todos los hinchas blanquiazules al revelar que el Estadio Alejandro Villanueva de Matute se beneficiará gracias a una ampliación en sus tribunas, algo que sus aficionados vienen esperando desde hace mucho tiempo. Recordemos que actualmente tiene una capacidad para albergar a 33,938 espectadores en sus tribunas.

Recientemente salió la Tabla del Hincha del Torneo Apertura y Universitario de Deportes es el club de la Liga 1 que más simpatizantes llevó a sus gradas, pero esto no se debe a que los cremas tengan mayor cantidad de fanáticos, sino que el Estadio Monumental tiene un aforo para 80,000 personas. Es decir, la cantidad de gente que puede ingresar al recinto deportivo de la 'U' es mucho mayor.

Por ello, ahora Fernando Cabada se comunicó con RPP para contar la modificación que se hará en el escenario situado en Matute. "Estamos contemplando un proyecto de ampliación del estadio. Algo real y que sea con justicia a la hinchada de Alianza Lima. Estamos por encargar un estudio de ampliación de bandejas y palcos que aumente como mínimo a 10 mil espectadores más", precisó el gerente general.

El Estadio Alejandro Villanueva ubicado en Matute.

Vale precisar que en caso Alianza Lima decida remodelar 'La Caldera' deberá cambiar de casa momentáneamente, ya que no podrá jugar ahí y se verá obligado a alquilar otro recinto deportivo. Recordemos que la temporada pasada, cuando Matute estaba sancionado, los íntimos se vieron forzados a disputar sus compromisos en condición de local por la Liga 1 dentro del Estadio Nacional del Perú.

Alianza Lima continuará con Néstor Gorosito como DT

Además de la ampliación del Estadio Alejandro Villanueva, Fernando Cabada también confirmó que seguirán contando con Néstor Gorosito como director técnico pase lo que pase esta temporada. "Nosotros en Alianza lo que queremos es un proyecto de continuidad. Como institución hemos dado muchos golpes de timón: directivos, administradores, técnicos… Una institución necesita un plan de largo plazo, necesita poder tener continuidad y mi apuesta es por la continuidad", indicó.