- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Peñarol vs Racing
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
- América de Cali vs Fluminense
- Tabla Acumulada
- Motorola
Alianza Lima confirmó ampliación del Estadio Alejandro Villanueva: "Que aumente mínimo a..."
En momento clave de la temporada, Alianza Lima confirmó que habrá una ampliación del Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en Matute. Revisa todos los detalles.
El gerente general de Alianza Lima, Fernando Cabada, sorprendió a todos los hinchas blanquiazules al revelar que el Estadio Alejandro Villanueva de Matute se beneficiará gracias a una ampliación en sus tribunas, algo que sus aficionados vienen esperando desde hace mucho tiempo. Recordemos que actualmente tiene una capacidad para albergar a 33,938 espectadores en sus tribunas.
PUEDES VER: Futbolistas de la Universidad Católica hacen advertencia a Alianza Lima: "Vamos a meterle..."
Recientemente salió la Tabla del Hincha del Torneo Apertura y Universitario de Deportes es el club de la Liga 1 que más simpatizantes llevó a sus gradas, pero esto no se debe a que los cremas tengan mayor cantidad de fanáticos, sino que el Estadio Monumental tiene un aforo para 80,000 personas. Es decir, la cantidad de gente que puede ingresar al recinto deportivo de la 'U' es mucho mayor.
Por ello, ahora Fernando Cabada se comunicó con RPP para contar la modificación que se hará en el escenario situado en Matute. "Estamos contemplando un proyecto de ampliación del estadio. Algo real y que sea con justicia a la hinchada de Alianza Lima. Estamos por encargar un estudio de ampliación de bandejas y palcos que aumente como mínimo a 10 mil espectadores más", precisó el gerente general.El Estadio Alejandro Villanueva ubicado en Matute.
Vale precisar que en caso Alianza Lima decida remodelar 'La Caldera' deberá cambiar de casa momentáneamente, ya que no podrá jugar ahí y se verá obligado a alquilar otro recinto deportivo. Recordemos que la temporada pasada, cuando Matute estaba sancionado, los íntimos se vieron forzados a disputar sus compromisos en condición de local por la Liga 1 dentro del Estadio Nacional del Perú.
Alianza Lima continuará con Néstor Gorosito como DT
Además de la ampliación del Estadio Alejandro Villanueva, Fernando Cabada también confirmó que seguirán contando con Néstor Gorosito como director técnico pase lo que pase esta temporada. "Nosotros en Alianza lo que queremos es un proyecto de continuidad. Como institución hemos dado muchos golpes de timón: directivos, administradores, técnicos… Una institución necesita un plan de largo plazo, necesita poder tener continuidad y mi apuesta es por la continuidad", indicó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90