- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Palmeiras
- Libertad vs River Plate
- Alianza Lima
- Botafogo vs LDU
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
Jugador de la U Católica minimizó el triunfo de Alianza y dio fuerte advertencia: "Llave abierta"
El jugador de la U. Católica de Ecuador, Mauricio Alonso, habló sobre el triunfo de Alianza Lima y dio fuerte advertencia al equipo de Gorosito.
Alianza Lima ganó 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador en Matute y está a un paso de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras finalizar el duelo, Mauricio Alonso, jugador del cuadro ecuatoriano, habló sobre las incidencias del partido y advirtió al equipo de Gorosito.
PUEDES VER: U Católica vs Alianza Lima: Fecha, hora y canal del partido de vuelta por Copa Sudamericana
Alonso señaló que Alianza Lima aprovechó sus ocasiones de gol, pero a pesar de tener una ventaja de dos goles, la llave está abierta. Dejó en claro que la altura de Quito será una ventaja para el duelo que se realizará el 20 de agosto.
"La llave está abierta, tienen que ir a Quito, donde tenemos la altura como ventaja. Esperemos sacar un buen resultado y clasificar a la siguiente fase", expresó el jugador de la U Católica a ESPN.
Luego, expresó lo siguiente: "Hicimos un buen primer tiempo, tuvimos situaciones de gol. Sabíamos que iba a hacer un partido muy duro con un equipo importante como es Alianza Lima".
Alan Cantero emocionado por el triunfo y sus goles
Alan Cantero fue la gran figura del partido tras anotar dos goles. El jugador de Alianza Lima resaltó la ventaja que lograron para la vuelta y felicitó a sus compañeros por el esfuerzo que realizaron.
"Sabíamos que sería un partido complicado, pero el equipo entró bien, concentrado. Tuvimos varias ocasiones y, si nos íbamos con un empate, iba a ser poco. Gracias a Dios tenemos una buena ventaja para la vuelta", expresó Cantero.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90