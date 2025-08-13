Jugador de la U Católica minimizó el triunfo de Alianza y dio fuerte advertencia: "Llave abierta"

Alianza Lima ganó 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador en Matute y está a un paso de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras finalizar el duelo, Mauricio Alonso, jugador del cuadro ecuatoriano, habló sobre las incidencias del partido y advirtió al equipo de Gorosito.

Alonso señaló que Alianza Lima aprovechó sus ocasiones de gol, pero a pesar de tener una ventaja de dos goles, la llave está abierta. Dejó en claro que la altura de Quito será una ventaja para el duelo que se realizará el 20 de agosto.

"La llave está abierta, tienen que ir a Quito, donde tenemos la altura como ventaja. Esperemos sacar un buen resultado y clasificar a la siguiente fase", expresó el jugador de la U Católica a ESPN.

Luego, expresó lo siguiente: "Hicimos un buen primer tiempo, tuvimos situaciones de gol. Sabíamos que iba a hacer un partido muy duro con un equipo importante como es Alianza Lima".

Alan Cantero emocionado por el triunfo y sus goles

Alan Cantero fue la gran figura del partido tras anotar dos goles. El jugador de Alianza Lima resaltó la ventaja que lograron para la vuelta y felicitó a sus compañeros por el esfuerzo que realizaron.

"Sabíamos que sería un partido complicado, pero el equipo entró bien, concentrado. Tuvimos varias ocasiones y, si nos íbamos con un empate, iba a ser poco. Gracias a Dios tenemos una buena ventaja para la vuelta", expresó Cantero.