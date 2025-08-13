Alan Cantero explotó de felicidad por su doblete y triunfo de Alianza Lima: "Es un premio"

Alianza Lima superó 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en Matute por la ida de los octavos de final y dio un gran paso en su lucha por clasificar a la próxima instancia de la Copa Sudamericana 2025. Sin lugar a dudas, el mejor jugador del compromiso fue Alan Cantero, quien anotó los goles del triunfo blanquiazul y no ocultó su alegría por darle el buen resultado a su equipo.

El atacante argentino fue abordado por la transmisión oficial del encuentro tras el pitido final y aprovechó para agradecer al cuerpo médico del club por ayudarlo en el proceso de recuperación del desgarro muscular que sufrió en julio pasado. Además, aseguró que su doblete es un premio para él por los esfuerzos que viene realizando durante la campaña.

"La verdad, muy contento porque venía sufriendo con el tema de las lesiones, pero gracias al cuerpo médico, los kinesiólogos y a toda la gente del club, me pude recuperar bien. Esto es un premio para mí por el esfuerzo que venía haciendo día a día", declaró en entrevista post partido a ESPN.

Video: ESPN

Alianza Lima merecía ganarle a Universidad Católica

Asimismo, el futbolista de 27 años dio sus apreciaciones del compromiso, dejando claro que pese a la complejidad que significaba enfrentar al conjunto ecuatoriano, generaron muchas ocasiones de gol y por ello no merecían terminar el compromiso de otra forma que no sea la victoria por la diferencia de goles que obtuvieron.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero el equipo entró bien y concentrado. Tuvimos varias ocasiones y si hoy nos íbamos con un empate, iba a ser poco, pero gracias a Dios nos podemos llevar una buena ventaja para la vuelta", agregó.

¿Cómo fueron los goles de Alan Cantero en el Alianza Lima vs. U Católica?

Alan Cantero no arrancó las acciones como titular ante la 'Chatolei', pero el DT Néstor Gorosito lo hizo jugar 28 minutos y en ese corto tiempo en el campo de juego convirtió por partida doble para felicidad de los hinchas que se hicieron presentes en Matute. Su primer tanto lo hizo a los 76', al aprovechar un pivoteo de Hernán Barcos y en el área chica sacar un remate de cabeza que dejó sin reacción al arquero rival.

Video: ESPN

Y para coronar su destacada actuación, el nacido en San Juan aumentó la cuenta en el marcador a los 87 minutos, cuando tras un mal rechazo de cabeza de un defensor ecuatoriano, se internó en velocidad hasta el área y disparó a media altura dentro del área ante la salida desesperada del golero, entrando el balón mansamente a la portería.

Video: ESPN