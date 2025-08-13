0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima a un paso de cuartos de final de la Copa Sudamericana

¡Cierren el estadio! Golazo de Alan Cantero para el 2-0 de Alianza Lima sobre U. Católica

Alan Cantero selló la victoria 2-0 de Alianza Lima sobre Universidad Católica con su doblete y los blanquiazules sueñan con la Copa Sudamericana.

Francisco Esteves
Alan Cantero marcó el 2-0 de Alianza Lima.
Alan Cantero marcó el 2-0 de Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

En un partido sumamente intenso, Alianza Lima derrotó 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva y puso un pie en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En esa línea, el segundo gol del compromiso fue una obra de arte producto de la sensacional definición de Alan Cantero frente al portero rival.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima a un paso de cuartos de final: ganó 2-0 a la U. Católica en Matute

  2. ¡Con el corazón! Alan Cantero anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre U. Católica y estalló Matute

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano