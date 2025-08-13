0
Alianza Lima a un paso de cuartos de final de la Copa Sudamericana

¡Con el corazón! Alan Cantero anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre U. Católica y estalló Matute

Cuando Alianza Lima más lo sufría, Alan Cantero apareció para desatar la locura en el Estadio de Matute al abrir el marcador sobre Universidad Católica de Ecuador.

Erickson Acuña
Alan Cantero apareció así en el Alianza Lima vs U. Católica.
Alan Cantero apareció así en el Alianza Lima vs U. Católica. | ESPN | Composición: Líbero
Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, siendo Alan Cantero autor del primer gol que desató la algarabía en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El tanto llegó en los momentos más difíciles para los blanquiazules.

Y es que el equipo de Néstor Gorosito no podía abrir el marcador en la parte complementaria, luego que en el primer tiempo pasó apuros ante los ataques peligrosos del elenco ecuatoriano. Finalmente, el 1-0 llegó y la alegría de los hinchas en las tribunas del recinto deportivo que lució un lleno total.

Alan Cantero anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre U. Católica

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

