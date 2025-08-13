¡Con el corazón! Alan Cantero anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre U. Católica y estalló Matute

Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, siendo Alan Cantero autor del primer gol que desató la algarabía en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El tanto llegó en los momentos más difíciles para los blanquiazules.

Y es que el equipo de Néstor Gorosito no podía abrir el marcador en la parte complementaria, luego que en el primer tiempo pasó apuros ante los ataques peligrosos del elenco ecuatoriano. Finalmente, el 1-0 llegó y la alegría de los hinchas en las tribunas del recinto deportivo que lució un lleno total.

Alan Cantero anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre U. Católica