'Joya' de Alianza Lima es pretendido por equipos de Liga 1 y tomó una importante decisión

Alianza Lima es uno de los clubes más importantes del fútbol peruano si hablamos de formación de jugadores. El cuadro blanquiazul siempre forma 'joyas' que luego destacan a nivel local e internacional. Justamente una de estas jóvenes promesas ha despertado el interés de clubes de la Liga 1 y se reveló cual es su postura con respecto al tema.

Nos referimos a Adriano Neciosup. El habilidoso mediocampista, que recientemente volvió al club de La Victoria tras estar un año cedido en las categorías inferiores de Flamengo, recibió sondeos de clubes del interior de la Primera División nacional. Sin embargo, su postura es clara ya que tiene como objetivo debutar con el plantel principal de los 'Íntimos'.

"El 'Potrillo' viene demostrando su talento y ha sido sondeado por equipos de provincia de Liga 1, pero su deseo y sueño es debutar con el primer equipo", reveló el periodista deportivo Gerson Cuba mediante una publicación en su cuenta verificada de la red social X (anteriormente llamado Twitter).

Adriano Neciosup está en la órbita de clubes de provincia de la Liga 1, pero él quiere debutar en Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Neciosup la rompe en Alianza Lima y le anotó un doblete a Sporting Cristal

Pese a tener 19 años, Neciosup no ha tenido la oportunidad ser convocado por Néstor Gorosito al primer equipo aliancista, por lo que ahora está siendo utilizado en la reserva para la Liga 3 y para el plantel que disputa el Torneo Juvenil Sub 18. En este último certamen, fue una de las figuras en el compromiso que los victorianos golearon 4-0 a Sporting Cristal por la fecha 7.

Adriano Neciosup utilizó la '10' y marcó un doblete con Alianza Lima ante Sporting Cristal por el Torneo Sub 18. Foto: Alianza Lima

El volante ofensivo anotó un golazo a los 34 minutos del primer tiempo con un potente disparo de volea desde fuera del área y a los 38' aumentó la cuenta tras aprovechar un rebote en el área y disparar con el arco indefenso. De esta forma, marcó los dos primeros tantos del encuentro disputado en La Florida.

Video: DyJ Sports

Adriano Neciosup estuvo en Flamengo

En marzo del 2024, Alianza Lima sorprendió a sus hinchas al anunciar que Adriano Neciosup fue cedido a Flamengo de Brasil. El joven futbolista estuvo hasta junio del presente año en la sub 20 del 'Mengao', quien finalmente no ejecutó la opción de compra y tuvo que regresar a tienda blanquiazul.