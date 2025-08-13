Periodista de Ecuador fue rotundo y dio llamativo calificativo a Alianza: "Se le ve como un..."

Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador serán protagonistas de un partido de alto nivel HOY miércoles, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido para Matute. El elenco de Néstor Gorosito vive un gran presente y se perfila para sacar ventaja sobre el 'Camaratta'.

Periodista ecuatoriano dio firme calificativo sobre Alianza Lima

En la antesala del compromiso, el periodista ecuatoriano Theo Posso dio la sorpresa en la hinchada blanquiazul al señalar la relevancia que tiene el plantel peruano en el vecino país norteño. Bajo esa premisa, calificó a los íntimos como un "peso pesado".

Alianza Lima recibirá a U. Católica de Ecuador por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana 2025

"A Alianza Lima se le ve como un peso pesado. Es un plantel gigante", manifestó el comunicador a través de una reciente entrevista con 'L1 Radio'. De esta forma, dejó en claro que desde Ecuador hay muy buenas referencias del 'equipo del pueblo'.

Así también, el periodista extranjero no dudó en elogiar el rendimiento de los futbolistas Eryc Castillo y Fernando Gaibor, quienes llegaron a tienda victoriana para esta temporada. A su vez, también aprovechó para resaltar la calidad de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, dos de los jugadores en ofensiva de mayor jerarquía en el elenco nacional.

"Nosotros en Ecuador particularmente los seguimos muchísimo porque tiene a 2 ecuatorianos muy buenos. Además, Guerrero y Barcos fueron referentes en Liga de Quito", acotó Posso.

Recordemos que, los blanquiazules vienen de derrotar por 1-0 a Ayacucho FC en calidad de visita, y tratarán de seguir por la senda del triunfo frente a un elenco que el último fin de semana dejó escapar la chance de lograr una victoria contra Orense por la LigaPro 2025.