Excompañero de Kevin Quevedo en U. Católica dio fuerte mensaje sobre el jugador de Alianza: "Una..."

Alianza Lima cuenta las horas para afrontar un partido realmente atractivo ante Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Durante la antesala del encuentro, Emiliano Clavijo, actual delantero del 'Camaratta' dejó en claro sus sensaciones de enfrentar a los íntimos. Además, recordó a su excompañero Kevin Quevedo.

Emiliano Clavijo recordó a Kevin Quevedo en Universidad Católica de Ecuador

El futbolista nacido en Quito hizo hincapié en el paso de 'Kevedinho' por el 'Trencito Azul' y valoró bastante su amistad. En esa línea, señaló que, el extremo del conjunto victoriano tiene buenas referencias del plantel liderado por Diego Martínez. Aún así, buscarán sumar puntos en Lima para tratar de no complicarse en el duelo de vuelta.

Kevin Quevedo jugó en Universidad Católica de Ecuador en el 2024

"Con Kevin Quevedo tenemos una gran amistad por el tiempo que estuvo en Universidad Católica. Creo que conoce un poco las cualidades del equipo, de algunos jugadores, pero creo que ha variado mucho. No sé si sea un problema para nosotros pero vamos a salir y conseguir un buen resultado", expresó Clavijo en la conferencia de prensa.

Por su parte, Emiliano Clavijo también habló respecto a su presente en Universidad Católica de Ecuador, y lo feliz que se siente de dar lo mejor en el plantel este 2025.

"La verdad que, en lo personal, es algo muy importante para mí. Estoy en un momento de madurez, para ser un líder y espero seguir así. Creo que esto me impulsa a salir adelante y estar listo para jugar", finalizó el atacante ecuatoriano.

Emiliano Clavijo y su actualidad en Universidad Católica de Ecuador

Tras el arranque de la temporada, el jugador de 25 años viene siendo pieza clave en el 'Camaratta', tanto en la LigaPro 2025 y la Conmebol Sudamericana. Hasta la fecha, registra 26 partidos oficiales, asimismo, lleva 1 gol, 4 asistencias y un aproximado de 1422 minutos.